Набравший 400 баллов на ЕГЭ школьник поступил в МГУ

Москва, 3 августа. Выпускник московской школы Руслан Салимгареев, набравший 400 баллов по четырем предметам на ЕГЭ, зачислен в Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.

Салимгареев будет учиться на факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ. По словам заместителя декана Максима Скулачева, абитуриент при поступлении в вуз набрал 507 баллов и стал в рейтинговом списке на бюджет первым.

Выпускник московской школы сообщил, что о своем поступлении уже знает, так как смотрел списки о зачислении. В интервью ТАСС он рассказал, что до начала занятий планирует съездить отдохнуть на Черное море, отметив, что это позволит ему «не выгореть раньше времени».

Напомним, Салимгареев получил сто баллов по четырем предметам на ЕГЭ: русскому языку, профильной математике, химии и биологии. Отметим, что для поступления в МГУ необходимо сдавать вступительное испытание — абитуриент и на этом экзамене получил сто баллов.