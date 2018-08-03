Усик прокомментировал реакцию украинских политиков после победы в Москве

Киев, 3 августа. Украинский боксер Александр Усик ответил на обвинения, которые последовали в его адрес после боя с Муратом Гассиевым в Москве.

«Я абсолютно не обращаю внимания на то, что они говорят. Потому что я делаю то, что я делаю, я прославляю свою страну, свою семью, своих близких. Я зарабатываю деньги, я живу так. Я абсолютно не понимаю, почему людям не нравится то, что я делаю. Вы за собой-то смотрите», — сказал Усик в эфире телеканала «112 Украина».

Напомним, Усик одержал победу над россиянином Муратом Гассиевым в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). Благодаря этой победе Усик стал абсолютным чемпионом мира.

После победы Усика некоторые украинские политики назвали его «трусом и слабаком». По их мнению, после победы в Москве Усик должен был произнести фразу «Слава Украине», а также «потребовать освобождения всех пленных украинцев». Позднее Усик дал пресс-конференцию в Киеве, в ходе которой сделал несколько острых заявлений, в результате чего критика со стороны украинских радикальных политических сил усилилась.