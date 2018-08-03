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Сирия: САА нанесла артиллерийские удары по позициям террористов в Латакии
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    Сирия: САА нанесла артиллерийские удары по позициям террористов в Латакии

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    Сирия: САА нанесла артиллерийские удары по позициям террористов в Латакии

    Дамаск, 3 августа. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) нанесли массированный артиллерийский удар по позициям террористов в провинции Латакия. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

    По данным источника, САА нанесла ракетные и артиллерийские удары по позициям боевиков террористической группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам» в районе Джабал аль-Акрад на севере провинции Латакия.

    Источник также добавил, что в настоящее время основные силы САА задействованы в наступательной операции на юго-западе Сирии, после ее завершения правительственные силы приступят к освобождению северной части Латакии.

    Автор: Артем Никулин
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