Тела погибших в ЦАР журналистов отправили из Банги

Москва, 3 августа. Тела погибших в Центральноафриканской республике российских журналистов отправили из Банги в Москву на самолете авиакомпании Air France, сообщили в посольстве России в ЦАР.

«Тела отправлены в Москву​​​. Самолет несколько минут назад взлетел», — цитирует РИА Новости представителя российского посольства.

По словам собеседника агентства, самолет должен прибыть в российскую столицу в ночь с субботы на воскресенье.

Самолет, согласно расписанию международного аэропорта Банги, вылетел из столицы ЦАР в 17.40 по местному времени. Он сделает посадку в Камеруне и отправится в Париж. Отмечается, что во Франции он будет рано утром в субботу, 4 августа.

Напомним, российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в ЦАР 30 июля. У них при себе были только просроченные журналистские документы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Радченко, Расторгуев и Джемаль не обращались в соответствующие органы за помощью в получении журналисткой аккредитации. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство».