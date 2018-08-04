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Сирия итоги за сутки на 4 августа 06.00: курды арестовали шесть жителей Дейр-эз-Зора, три человека погибло под огнем ССА в Алеппо
Украина
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    Сирия итоги за сутки на 4 августа 06.00: курды арестовали шесть жителей Дейр-эз-Зора, три человека погибло под огнем ССА в Алеппо

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    Сирия итоги за сутки на 4 августа 06.00: курды арестовали шесть жителей Дейр-эз-Зора, три человека погибло под огнем ССА в Алеппо

    Сирия, 4 августа. Курды арестовали шесть мирных жителей Дейр-эз-Зора, под огнем ССА в Алеппо погибло трое гражданских, в Даръа захвачено 10 террористов ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции боевиков в Алеппо, ведут обстрел укрепрайонов «Ан-Нусры» в Хаме, задержали 15 радикальных исламистов в Даръа, прочесывают Эс-Сувейду.

    «Исламское государство»1: несет потери в Эс-Сувейде.  

    «Тахрир аш-Шам»: ведет обстрел расположений САА в Хаме, арестовала 18 гражданских в Идлибе.

    «Сирийская свободная армия» (ССА): обстреляла мирные кварталы Алеппо.  

    Курды: потеряли боевика в Хасаке, перебросили подкрепление в Ракку, арестовали шесть жителей Дейр-эз-Зора.

    Сирия итоги за сутки на 4 августа 06.00: курды арестовали шесть жителей Дейр-эз-Зора, три человека погибло под огнем ССА в Алеппо

    Провинция Алеппо

    Сирия итоги за сутки на 4 августа 06.00: курды арестовали шесть жителей Дейр-эз-Зора, три человека погибло под огнем ССА в Алеппо

    В начале дня информационное агентство Damascus Now сообщило на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что боевики «Сирийской сводной армии» (ССА) вновь открыли огонь по административному центру провинции Алеппо. Мины радикалов упали в районе Аль-Хамдания. Кроме того ударам со стороны исламистов подвергся квартал Аль-Захра, писал местный источник в своем микроблоге в Twitter (@Syria_News5). По сведениям автора публикации, в результате атаки джихадистов погибло три человека и еще пять гражданских получили ранения.

    Радикальные исламисты пытали, а затем казнили мирного сирийца в Африне, передавал Twitter-канал (@_Caki__).

    Военный источник сообщал в своем микроблоге в Twitter (@MasarPressNet), что правительственные войска САР атаковали опорные пункты незаконных вооруженных формирований в районе Кафр Наха на западе региона.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Сирия итоги за сутки на 4 августа 06.00: курды арестовали шесть жителей Дейр-эз-Зора, три человека погибло под огнем ССА в Алеппо

    Местный источник в провинции Дейр-эз-Зор писал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv), что на территории пустыни Бадия аш-Шам разорвалась мина. В результате инцидента, по данным автора публикации, пострадало три мирных сирийца.

    Курды продолжают проводить аресты мирного населения региона. Twitter-канал (@ JorfNews) сообщал, что боевики Демократических сил Сирии (SDF) взяли под стражу шесть жителей поселения Дибан якобы из-за подозрений их связей с ИГ.  

    Жители города Абу-Кемаль получили гуманитарную помощь от Красного Полумесяца, передавал Twitter-канал (@SyriawatanNews). В населенный пункт прибыло четыре грузовых автомобиля с продуктами питания и предметами первой необходимости.

    Провинция Даръа

    Сирия итоги за сутки на 4 августа 06.00: курды арестовали шесть жителей Дейр-эз-Зора, три человека погибло под огнем ССА в Алеппо

    ВВС Сирии наносили удары по подозрительным объектам, где могут скрываться малочисленные группы террористов формирования «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольного ИГИЛ1. О боевых вылетах сирийской авиации на западе провинции Даръа писал военный Telegram-канал (@NRVR11). Напомним, несколько дней назад правительственные войска САР при поддержке ВКС РФ выбили боевиков «Исламского государства» из района бассейна реки Ярмук. Сейчас бойцы армии САР проводят зачистку освобожденных территорий. Военный Twitter-канал (@QalaatAlMudiq) сообщал, что в районе Аль-Ляджата бойцы войск Башара Асада арестовали более 10 ИГИЛовцев.

    Кроме того местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV), что в населенном пункте Аль-Херак было задержано пять джихадистов, готовивших диверсии против САА.

    Жители населенного пункта Аль-Мусейфера вышли на митинг в поддержку Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщал в Facebook (@al.elam.english).

    Twitter-канал (@ PdPolitics) писал, что в провинцию Даръа въехали 24 грузовика с гуманитарной помощью от Красного Полумесяца.

    Провинция Идлиб

    Сирия итоги за сутки на 4 августа 06.00: курды арестовали шесть жителей Дейр-эз-Зора, три человека погибло под огнем ССА в Алеппо

    Военный источник передавал в Telegram (@NRVR11), что радикальные исламисты проводят массовые аресты мирных жителей городов Хан Шейхун и Идлиб. Гражданских обвиняют в сотрудничестве с «Исламским государством». Местный Twitter-канал (@EsiscTeam) сообщал, что за текущие сутки боевики «Тахрир аш-Шам» взяли под стражу 18 гражданских.  

    Неизвестные боевики открыли огонь по жилым кварталам административного центра провинции Идлиб, писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@AleppoTodayTV). По сведениям автора публикации, в результате атаки джихадистов погиб мирный житель города.

    В окрестностях города Шугур аль-Кадим были зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Ан-Нусры». Об этом сообщал военный Twitter-канал (@syriapost1).

    В городе Маарет ан-Нуман прогремел взрыв, передавал военный источник в Telegram (@NRVR11). По сведениям автора публикации, в результате происшествия погиб один человек, еще ряд жителей населенного пункта получили ранения.

    Провинция Ракка

    Сирия итоги за сутки на 4 августа 06.00: курды арестовали шесть жителей Дейр-эз-Зора, три человека погибло под огнем ССА в Алеппо

    Недалеко от деревни Магла Кабира на востоке провинции Ракка детонировало самодельное взрывное устройство, передавал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@soheb9933). По сведениям автора публикации, в результате инцидента ранения получили три мирных жителя региона.

    Подкрепление Демократических сил Сирии (SDF) прибыло в район газовой станции Абу аль-Хаиф в административном центре региона, писал военный Twitter-канал (@Raqqa_SL). Ранее сообщалось, что боевики SDF пополнили свои ряды отрядами, сформированными из принудительно мобилизованных в курдское ополчение мирных жителей Ракки.

    Провинция Хама

    Сирия итоги за сутки на 4 августа 06.00: курды арестовали шесть жителей Дейр-эз-Зора, три человека погибло под огнем ССА в Алеппо

    На севере провинции Хама в течение дня продолжались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами коалиции «Тахрир аш-Шам». Местный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@Step_Agency) о столкновениях между правительственными войсками САР и джихадистами в районах Аль-Жанабра и Тель Усман. По сведениям Telegram-канала (@dorarsite), бои отмечались также в окрестностях поселений Ас-Сармания, Ас-Сайяд и Аз-Зияра. Еще один источник в социальной сети Twitter (@s7380SejY0fLwqC) писал, что столкновения между САА и боевиками были зафиксированы в районе населенного пункта Аль-Мушейрифа. Другой Twitter-канал (@MasarPressNet) сообщал о боях между сирийской армией и радикальными исламистами в окрестностях поселений Кастун и Тель Васет.

    Военный источник передавал в Twitter (@al_markazi), что террористы «Ан-Нусры» пытались атаковать САА в районе поселения Аль-Каркур, однако бойцы армии САР отбили нападение радикалов.

    Провинция Эс-Сувейда

    Сирия итоги за сутки на 4 августа 06.00: курды арестовали шесть жителей Дейр-эз-Зора, три человека погибло под огнем ССА в Алеппо

    Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжили прочесывать территорию провинции Эс-Сувейда в рамках операции против «спящих ячеек» ИГИЛ. Об этом писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriaWar2). Другой Twitter-канал (@ FaktXeber_Az) передавал, что бригады правительственных войск САР выставляют дополнительные блокпосты на территории региона.

    Напомним, информация о местонахождении банд «Исламского государства» была получена в результате разведывательных полетов ВКС РФ и ВВС Сирии. Сообщалось, что активизация джихадистов в провинциях Эс-Сувейда, Дамаск, Хомс и Дейр-эз-Зор связана с деятельностью ВС США на базе «Ат-Танф».

    В конце дня военный Telegram-канал (@hosienmortadapressnew) передавал, что Сирийская арабская армия (САА) уничтожила автомобиль и несколько террористов «Исламского государства» на территории региона.

    Провинция Хасака

    Сирия итоги за сутки на 4 августа 06.00: курды арестовали шесть жителей Дейр-эз-Зора, три человека погибло под огнем ССА в Алеппо

    В квартале Ан-Нашда административного центра провинции Хасака неизвестные боевики застрелили командира Демократических сил Сирии (SDF). Об этом писало информационное агентство Damascus Now на своей странице в Facebook (@dimashq.now).

    Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что два члена курдских отрядов ополчения были похищены из своих домов в Рас аль-Айне. Их дальнейшая судьба неизвестна.

    Местный Twitter-канал (@ Westcudi) сообщал, что в Хасаке закончили подготовку 58 боевиков «демократических сил».

    Провинция Эль-Кунейтра

    Сирия итоги за сутки на 4 августа 06.00: курды арестовали шесть жителей Дейр-эз-Зора, три человека погибло под огнем ССА в Алеппо

    Боевики группировок радикальной оппозиции продолжили передавать имеющееся у них вооружение Сирийской арабской армии (САА), сообщал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ smmsyria). По данным автора публикации, исламисты сдали САА, по меньшей мере, девять управляемых ракет и большое количество пулеметов.

    Военный Twitter-канал (@SyriawatanNews) писал, что в Эль-Кунейтре был обнаружен склад «Белых касок» с оружием, боеприпасами, а также лекарственными препаратами производства Израиля.

    Ирак

    Сирия итоги за сутки на 4 августа 06.00: курды арестовали шесть жителей Дейр-эз-Зора, три человека погибло под огнем ССА в Алеппо

    На севере Багдада прогремел взрыв, передавало Iraqi News. По сведениям информационного агентства, в результате разрыва мины, заложенной на трассе, погибло несколько сотрудников сил безопасности Ирака.

    ВВС Сирии нанесли удары по местам скопления террористов «Исламского государства» в окрестностях города Самарра провинции Салах эд-Дин. Информагентство Iraqi News сообщало, что в результате боевых вылетов иракской авиации было ликвидировано более 15 радикалов ИГ. Кроме того военные самолеты уничтожили несколько домов, где скрывались исламисты.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
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