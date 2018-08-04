Сирия итоги за сутки на 4 августа 06.00: курды арестовали шесть жителей Дейр-эз-Зора, три человека погибло под огнем ССА в Алеппо

Сирия, 4 августа. Курды арестовали шесть мирных жителей Дейр-эз-Зора, под огнем ССА в Алеппо погибло трое гражданских, в Даръа захвачено 10 террористов ИГ1. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атакуют позиции боевиков в Алеппо, ведут обстрел укрепрайонов «Ан-Нусры» в Хаме, задержали 15 радикальных исламистов в Даръа, прочесывают Эс-Сувейду.

«Исламское государство»1: несет потери в Эс-Сувейде.

«Тахрир аш-Шам»: ведет обстрел расположений САА в Хаме, арестовала 18 гражданских в Идлибе.

«Сирийская свободная армия» (ССА): обстреляла мирные кварталы Алеппо.

Курды: потеряли боевика в Хасаке, перебросили подкрепление в Ракку, арестовали шесть жителей Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

В начале дня информационное агентство Damascus Now сообщило на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что боевики «Сирийской сводной армии» (ССА) вновь открыли огонь по административному центру провинции Алеппо. Мины радикалов упали в районе Аль-Хамдания. Кроме того ударам со стороны исламистов подвергся квартал Аль-Захра, писал местный источник в своем микроблоге в Twitter (@Syria_News5). По сведениям автора публикации, в результате атаки джихадистов погибло три человека и еще пять гражданских получили ранения.

Радикальные исламисты пытали, а затем казнили мирного сирийца в Африне, передавал Twitter-канал (@_Caki__).

Военный источник сообщал в своем микроблоге в Twitter (@MasarPressNet), что правительственные войска САР атаковали опорные пункты незаконных вооруженных формирований в районе Кафр Наха на западе региона.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный источник в провинции Дейр-эз-Зор писал в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv), что на территории пустыни Бадия аш-Шам разорвалась мина. В результате инцидента, по данным автора публикации, пострадало три мирных сирийца.

Курды продолжают проводить аресты мирного населения региона. Twitter-канал (@ JorfNews) сообщал, что боевики Демократических сил Сирии (SDF) взяли под стражу шесть жителей поселения Дибан якобы из-за подозрений их связей с ИГ.

Жители города Абу-Кемаль получили гуманитарную помощь от Красного Полумесяца, передавал Twitter-канал (@SyriawatanNews). В населенный пункт прибыло четыре грузовых автомобиля с продуктами питания и предметами первой необходимости.

Провинция Даръа

ВВС Сирии наносили удары по подозрительным объектам, где могут скрываться малочисленные группы террористов формирования «Джейш Халид Ибн аль-Валид», подконтрольного ИГИЛ1. О боевых вылетах сирийской авиации на западе провинции Даръа писал военный Telegram-канал (@NRVR11). Напомним, несколько дней назад правительственные войска САР при поддержке ВКС РФ выбили боевиков «Исламского государства» из района бассейна реки Ярмук. Сейчас бойцы армии САР проводят зачистку освобожденных территорий. Военный Twitter-канал (@QalaatAlMudiq) сообщал, что в районе Аль-Ляджата бойцы войск Башара Асада арестовали более 10 ИГИЛовцев.

Кроме того местный источник передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV), что в населенном пункте Аль-Херак было задержано пять джихадистов, готовивших диверсии против САА.

Жители населенного пункта Аль-Мусейфера вышли на митинг в поддержку Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщал в Facebook (@al.elam.english).

Twitter-канал (@ PdPolitics) писал, что в провинцию Даръа въехали 24 грузовика с гуманитарной помощью от Красного Полумесяца.

Провинция Идлиб

Военный источник передавал в Telegram (@NRVR11), что радикальные исламисты проводят массовые аресты мирных жителей городов Хан Шейхун и Идлиб. Гражданских обвиняют в сотрудничестве с «Исламским государством». Местный Twitter-канал (@EsiscTeam) сообщал, что за текущие сутки боевики «Тахрир аш-Шам» взяли под стражу 18 гражданских.

Неизвестные боевики открыли огонь по жилым кварталам административного центра провинции Идлиб, писал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@AleppoTodayTV). По сведениям автора публикации, в результате атаки джихадистов погиб мирный житель города.

В окрестностях города Шугур аль-Кадим были зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Ан-Нусры». Об этом сообщал военный Twitter-канал (@syriapost1).

В городе Маарет ан-Нуман прогремел взрыв, передавал военный источник в Telegram (@NRVR11). По сведениям автора публикации, в результате происшествия погиб один человек, еще ряд жителей населенного пункта получили ранения.

Провинция Ракка

Недалеко от деревни Магла Кабира на востоке провинции Ракка детонировало самодельное взрывное устройство, передавал местный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@soheb9933). По сведениям автора публикации, в результате инцидента ранения получили три мирных жителя региона.

Подкрепление Демократических сил Сирии (SDF) прибыло в район газовой станции Абу аль-Хаиф в административном центре региона, писал военный Twitter-канал (@Raqqa_SL). Ранее сообщалось, что боевики SDF пополнили свои ряды отрядами, сформированными из принудительно мобилизованных в курдское ополчение мирных жителей Ракки.

Провинция Хама

На севере провинции Хама в течение дня продолжались перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами коалиции «Тахрир аш-Шам». Местный источник писал на своей странице в социальной сети Twitter (@Step_Agency) о столкновениях между правительственными войсками САР и джихадистами в районах Аль-Жанабра и Тель Усман. По сведениям Telegram-канала (@dorarsite), бои отмечались также в окрестностях поселений Ас-Сармания, Ас-Сайяд и Аз-Зияра. Еще один источник в социальной сети Twitter (@s7380SejY0fLwqC) писал, что столкновения между САА и боевиками были зафиксированы в районе населенного пункта Аль-Мушейрифа. Другой Twitter-канал (@MasarPressNet) сообщал о боях между сирийской армией и радикальными исламистами в окрестностях поселений Кастун и Тель Васет.

Военный источник передавал в Twitter (@al_markazi), что террористы «Ан-Нусры» пытались атаковать САА в районе поселения Аль-Каркур, однако бойцы армии САР отбили нападение радикалов.

Провинция Эс-Сувейда

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжили прочесывать территорию провинции Эс-Сувейда в рамках операции против «спящих ячеек» ИГИЛ. Об этом писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriaWar2). Другой Twitter-канал (@ FaktXeber_Az) передавал, что бригады правительственных войск САР выставляют дополнительные блокпосты на территории региона.

Напомним, информация о местонахождении банд «Исламского государства» была получена в результате разведывательных полетов ВКС РФ и ВВС Сирии. Сообщалось, что активизация джихадистов в провинциях Эс-Сувейда, Дамаск, Хомс и Дейр-эз-Зор связана с деятельностью ВС США на базе «Ат-Танф».

В конце дня военный Telegram-канал (@hosienmortadapressnew) передавал, что Сирийская арабская армия (САА) уничтожила автомобиль и несколько террористов «Исламского государства» на территории региона.

Провинция Хасака

В квартале Ан-Нашда административного центра провинции Хасака неизвестные боевики застрелили командира Демократических сил Сирии (SDF). Об этом писало информационное агентство Damascus Now на своей странице в Facebook (@dimashq.now).

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что два члена курдских отрядов ополчения были похищены из своих домов в Рас аль-Айне. Их дальнейшая судьба неизвестна.

Местный Twitter-канал (@ Westcudi) сообщал, что в Хасаке закончили подготовку 58 боевиков «демократических сил».

Провинция Эль-Кунейтра

Боевики группировок радикальной оппозиции продолжили передавать имеющееся у них вооружение Сирийской арабской армии (САА), сообщал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@ smmsyria). По данным автора публикации, исламисты сдали САА, по меньшей мере, девять управляемых ракет и большое количество пулеметов.

Военный Twitter-канал (@SyriawatanNews) писал, что в Эль-Кунейтре был обнаружен склад «Белых касок» с оружием, боеприпасами, а также лекарственными препаратами производства Израиля.

Ирак

На севере Багдада прогремел взрыв, передавало Iraqi News. По сведениям информационного агентства, в результате разрыва мины, заложенной на трассе, погибло несколько сотрудников сил безопасности Ирака.

ВВС Сирии нанесли удары по местам скопления террористов «Исламского государства» в окрестностях города Самарра провинции Салах эд-Дин. Информагентство Iraqi News сообщало, что в результате боевых вылетов иракской авиации было ликвидировано более 15 радикалов ИГ. Кроме того военные самолеты уничтожили несколько домов, где скрывались исламисты.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)