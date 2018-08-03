Петросян перед разводом весело отдыхает в Сочи

Москва, 3 августа. Перед бракоразводным процессом юморист Евгений Петросян проводит отпуск на берегу Черного моря в Сочи. Артист опубликовал фото с отдыха на своей странице в социальной сети Instagram.

Петросян, опубликовав фото, пожелал своим подписчикам хорошего настроения вне зависимости от местонахождения и «отправил» воздушный смайлик.

«А в городе Сочи прекрасные ночи, а утро какое красивое!» — написал он.

Артист опубликовал несколько фотографий, отметим, что везде он выглядит улыбающимся и веселым, сообщает Ura.ru.

Ранее сообщалось, что супруга Петросяна Елена Степаненко подала на развод и теперь делит нажитое имущество. Что стало причиной такого решения, остается неизвестным. Однако СМИ сообщают, что Петросяна не раз видели с молодой девушкой, которая, как отметили интернет-пользователи, похожа на Степаненко в молодости.