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Петросян перед разводом весело отдыхает в Сочи
Украина
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    Петросян перед разводом весело отдыхает в Сочи

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    Петросян перед разводом весело отдыхает в Сочи

    Москва, 3 августа. Перед бракоразводным процессом юморист Евгений Петросян проводит отпуск на берегу Черного моря в Сочи. Артист опубликовал фото с отдыха на своей странице в социальной сети Instagram.

    Петросян, опубликовав фото, пожелал своим подписчикам хорошего настроения вне зависимости от местонахождения и «отправил» воздушный смайлик.

    «А в городе Сочи прекрасные ночи, а утро какое красивое!» — написал он.

    Артист опубликовал несколько фотографий, отметим, что везде он выглядит улыбающимся и веселым, сообщает Ura.ru.

    Ранее сообщалось, что супруга Петросяна Елена Степаненко подала на развод и теперь делит нажитое имущество. Что стало причиной такого решения, остается неизвестным. Однако СМИ сообщают, что Петросяна не раз видели с молодой девушкой, которая, как отметили интернет-пользователи, похожа на Степаненко в молодости.

    Автор: Дарья Смолина
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