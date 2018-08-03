Пользователи Facebook по всему миру жалуются на сбои в работе соцсети

Москва, 3 августа. Пользователи социальной сети Facebook в нескольких странах столкнулись со сбоем. Об этом сообщает ресурс Downdetector, отслеживающий сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Проблемы начались около семи часов вечера. Жалуются жители России, США, Аргентины, Италии, Филиппин, Великобритании, и других стран. Больше всего жалоб пришлось на полный сбой работы сайта. Некоторые из интернет-пользователей не могут войти в свой аккаунт, у остальных возникли проблемы с загрузкой изображений.

В минувшую среду, как сообщала «Газета.ру», пользователи жаловались на сбои в работе мессенджера Instagram.