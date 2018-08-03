Сирия новости 3 августа 22.30: машина и несколько террористов ИГ уничтожены в Эс-Сувейде, при взрыве в Идлибе погиб гражданский

Сирия, 3 августа. Автомобиль и несколько террористов ИГ1 уничтожены в Эс-Сувейде, при взрыве в Идлибе погиб гражданский, жители одного из поселений провинции Даръа вышли на акцию в поддержку САА. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продолжают операцию по зачистке провинции Даръа от ИГ, противостоят «Тахрир аш-Шам» в Хаме, уничтожили машину и несколько боевиков ИГ в Эс-Сувейде.

«Исламское государство»1: несет потери в Эс-Сувейде.

«Тахрир аш-Шам»: проводит массовые аресты населения Идлиба.

Провинция Даръа

В провинции Даръа продолжается операция правительственных войск САР по зачистке территорий от «спящих ячеек» ИГИЛ1, пишет в Twitter (@SputnikInt) один из источников. Напомним, несколько дней назад западная часть региона была освобождена от террористов подконтрольной ИГ группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Однако подозрительная активность оставшихся немногочисленных групп исламистов продолжает фиксироваться недалеко от Аль-Ляджата. Ранее бойцы САА арестовали в этом районе 10 боевиков ИГ.

Жители населенного пункта Аль-Мусейфера вышли на митинг в поддержку Сирийской арабской армии (САА). Об этом сообщает местный источник на своей странице в социальной сети Facebook (@al.elam.english).

Провинция Идлиб

В городе Маарет ан-Нуман провинции Идлиб прогремел взрыв, передает военный источник в Telegram (@NRVR11). По сведениям автора публикации, в результате происшествия погиб один человек, еще ряд жителей населенного пункта получили ранения.

Местный источник пишет на своей странице в социальной сети Twitter (@ AWAKEALERT), что радикальные исламисты «Джебхат ан-Нусры»1 продолжают проводить массовые аресты мирных жителей региона. Ранее сообщалось, что джихадисты захватили 18 гражданских, обвинив их в связях с «Исламским государством».

Провинция Хама

На западе и севере провинции Хама продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и джихадистами радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам». Военный источник пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriaNewsNetwrk), что столкновения между правительственными войсками САР и исламистами отмечаются в окрестностях поселений Кастун, Аль-Каркур и Аз-Зияра.

Напомним, активные боевые действия возобновились в регионе после того, как боевики «Тахрир аш-Шам» атаковали позиции сирийской армии, а также обстреляли несколько мирных поселений, что привело к жертвам среди гражданских.

Провинция Эс-Сувейда

Военный Telegram-канал (@hosienmortadapressnew) передает, что Сирийская арабская армия (САА) уничтожила автомобиль и несколько террористов «Исламского государства» в провинции Эс-Сувейда.

Ранее сообщалось, что в регионе продолжается операция правительственных войск САР против разрозненных банд ИГИЛ, скрывающихся на территории провинции. В Эс-Сувейду прибывают дополнительные силы сирийской армии. Об этом пишет местный источник в своем микроблоге в Twitter (@QalaatAlMudiq). Кроме того бойцы САА оборудовали несколько дополнительных блокпостов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)