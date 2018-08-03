«Тележка от локомотива»: адвокат Петросяна рассказал о требованиях «вероломной Степаненко»

Москва, 3 августа. Известный российский адвокат Сергей Жорин, который представляет интересы Евгения Петросяна в бракоразводном процессе с Еленой Степаненко, рассказал, как артисты будут делить совместно нажитое имущество, передает «Комсомольская правда».

Ранее стало известно, что в начале июля Елена Степаненко подала в Хамовнический суд Москвы исковое заявление к Евгению Петросяну о разводе и разделе совместно нажитого имущества. Рассмотрение иска назначено на 6 августа.

По словам Жорина, Петросян и Степаненко живут раздельно и не ведут совместное хозяйство уже более 15 лет. Недавно Степаненко предложила поделить имущество. Петросян поддержал эту идею, отметив, что все имущество необходимо поделить поровну, однако Степаненко не согласилась, заявив, что ей должна принадлежать большая часть имущества.

«Все прекрасно понимают, что основным источником дохода является Евгений Ваганович. Все-таки Елена Григорьевна — маленькая тележка, прицепленная к большому локомотиву. Так называемый, «комплимент от шеф-повара», — сказал Жорин.

Он также добавил, что Петросян повел себя благородно, предложив супруге поделить все имущество поровну, однако Степаненко поступила по отношению к мужу «достаточно вероломно». Жорин напомнил, что весь репертуар, с которым гастролирует Степаненко был написан Петросяном.

По словам адвоката, экспертная оценка совместного имущества артистов пока не проводилась, однако уже сейчас известно, что речь идет о крупной сумме. Половина этой суммы позволит Степаненко не работать всю оставшуюся жизнь и чувствовать себя очень комфортно.