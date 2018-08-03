ФНС: Новый налоговый режим сократит число взносов для самозанятых россиян

Москва, 3 августа. Разрабатываемый налоговый режим для самозанятых россиян позволит упростить им работу и снизить их налоговую нагрузку, заявил журналистам заместитель главы ФНС Дмитрий Сатин.

Сатин отметил, что неправильно называть разрабатываемый налоговый режим для самозанятых граждан новым налогом.

Сейчас граждане, которые получают регулярный доход не по трудовому договору или дополнительный доход помимо основного места работы, должны ежегодно подавать декларацию, платить НДФЛ по ставке 13%, или регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Это потребует уплаты страховых платежей в фонды, а также сдачи отчетности», — заявил он.

По его словам, если в России одобрят введение нового налогового режима, то это позволит самозанятым гражданам платить налог по ставке четыре процента. Также их освободят от уплаты страховых платежей и подачи отчетности. Однако, по его словам, самозанятым россиянам нужно будет делать взнос в фонд обязательного медицинского страхования, сообщает телеканал 360.

Глава ФНС Михаил Мишустин в июне на встрече с российским лидером Владимиром Путиным предложил протестировать новую систему в перовом полугодии следующего года в четырех регионах России — Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане.