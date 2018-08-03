Эпидемия из метро — реальная опасность или страшилка: Онищенко ответил британским СМИ

Сообщение британских СМИ, что самая опасная эпидемия в мире может начаться в метро, заинтересовало первого заместителя комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженного врача, доктора медицинских наук, профессора Геннадия Онищенко.

Исследования, доказавшие, что смертельно опасные патогенные бактерии, остающиеся на поручнях, сиденьях и дверях метрополитена, могут спровоцировать эпидемию в масштабах отдельно взятой страны, провели микробиологи Института Ганса Ноэля в Германии и Университета Гонконга, сообщает Daily Mail. С тем, что с точки зрения эпидемиологии метро является зоной повышенной опасности, согласен Геннадий Онищенко, который ответил на опасения британских СМИ в авторской колонке для Федерального агентства новостей.

Эпидемия из метро — реальная опасность или страшилка. Колонка Геннадия Онищенко

Считаю своим долгом рассказать, как в российском метрополитене обеспечивается бактериологическая безопасность и предотвращается опасность распространения из метро эпидемий. Ведь метро — это огромное подземное пространство, по которому, например, в Москве в обычные дни проходит до восьми миллионов человек. Естественно, это пространство требует особых режимов дезинфекции, чтобы не допустить возможного распространения смертельно опасных инфекций. Метро — это объект с огромным скоплением людей, который имеет особую специфику с точки зрения отсутствия естественного обеззараживания.

Я как человек, который в свое время работал главным санитарным врачом московского метрополитена, не понаслышке знаю о принципах обеспечения биологической безопасности в метро.

Московский метрополитен можно назвать одним из самых гигиеничных и чистых в мире. Руководство столичного метро прекрасно понимает, что это среда, в которой нет естественного дезинфицирующего воздействия в виде солнечных лучей. Поэтому, например, эскалаторные наклоны, в том числе поручни, особенно на станциях глубокого залегания, которые берут на себя главную микробную нагрузку, оборудованы на обратной стороне ультрафиолетовыми облучателями.

Если кто помнит, в советское время мы расплачивались в метро пятачками — монетами по пять копеек. Монетные дворы Москвы и Петербурга (тогда еще, естественно, Ленинграда) выпускали для московского и питерского метрополитена специальные дополнительные пятикопеечные монеты, которые использовались не только для расчета в магазинах, но и как современные жетоны.

Так вот, на станциях метро были специальные механические счетчики этих монет — тонн пятаков, которые вынимали из турникетов. Эти специальные счетчики каждую монету заодно повергали дезинфицирующей обработке ультрафиолетом.

Отмечу, все метрополитены, в том числе московский и питерский, имеют свои режимы вентиляции. Еще в советские времена ленинградский метрополитен имел шесть режимов вентиляции, а московский всего два — летний и зимний. Вентиляция осуществлялась через перегонные тоннели, в которых осаждали пыль и часть микробной флоры.

Чтобы обеззаразить тоннели, принимаются необходимые меры. В метро есть специальный график, когда с контактного рельса снимается высокое напряжение, и идет специальная дрезина с большой емкостью, в которой находится моющий раствор. При помощи этого раствора, подаваемого под большим давлением, тоннели моют. График обработки тоннелей тщательно соблюдается — и это мощное средство обеззараживания метрополитена.

Естественно, несколько раз в день проводится влажная уборка, также с использованием дезинфицирующих средств, в том числе с использованием машин на платформах. Эти машины собирают пыль, а также распыляют воду, в которую добавляется дезинфицирующее средство.

И даже в сегодняшнюю жару, спускаясь на станции московского метро даже мелкого залегания, мы ощущаем приятную прохладу, которая достигается в том числе проводимыми в метро гигиеническими мероприятиями.

Обработке также подвергаются поезда метро, которые для этого ночью или во время пересменки загоняют в отстойные тупики. Для дезинфекции поездов тоже есть специальный график и различные режимы обработки, как снаружи, так и внутри. Особое внимание уделяется обработке поручней и сидений в вагонах метрополитена.

Режимы обработки вагонов и станций усиливаются во время подъема сезонных заболеваний — то есть в осенне-зимний период, и все эти мероприятия тщательно контролируются.

Идет постоянный контроль и за воздушной средой метрополитена. В этом плане наиболее уязвимыми являются длинные переходы между станциями, особенно на первых исторических линиях московского метрополитена. Новые переходы стараются строить короткими и хорошо вентилируемыми, а на старых в часы пик идет плотная масса людей, поэтому обработка там затруднена. Для таких переходов существуют специальные режимы влажной уборки во время минимальной нагрузки или ночью.

Идут постоянные научные исследования, внедряются более современные методы и средства дезинфекции как поверхностей метрополитена, которые практически все являются моющимися, так и воздушной среды, а также подвижного состава.

Также принимаются меры к тому, чтобы не допустить распыления в метро каких-либо аэрозолей с химическими или биологическими веществами, такие риски прогнозируются и предотвращаются.

Да, проблема опасности распространения инфекций именно через метро существует, такие ситуации изначально прогнозировались. Но более чем за 70 лет существования метрополитена в нашей стране принимаемые меры подтвердили свою эффективность и надежность.

Вот и ответ на вопрос: «Эпидемия из метро — это реальная опасность или страшилка?»

Нет, это не пустая страшилка, такая опасность действительно существует. Но в нашей стране делается все, чтобы подобную угрозу предотвратить. Поэтому я вполне ответственно заявляю: эпидемия из метро в нашей стране не начнется.