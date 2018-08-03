«Помешают не больше, чем зайцу стоп-сигнал»: Кадыров отреагировал на готовящиеся санкции США

Москва, 3 августа. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что американские сенаторы боятся восстановления отношений между Россией и США, которое может последовать за встречами лидеров двух стран Владимира Путина и Донльда Трампа. Об этом он написал в своем telegram-канале.

Кадыров напомнил, что в середине июле в Хельсинки прошла встреча Путина и Трампа, на которой главы РФ и США общались несколько часов и «сблизили позиции по многим вопросам». Кроме того, добавил лидер Чечни, американский президент заявил о намерении пригласить российского коллегу посетить Вашингтон.

«А тут же следом санкции! Именно этого и боятся «ястребы» типа Линдси Грэма и Джона Маккейна. Они как огня опасаются восстановления нормальных отношений между РФ и США», — отреагировал Кадыров на готовящиеся Вашингтоном санкции.

Кроме того, по мнению Кадырова, Россия за счет территорий, природных богатств может преодолеть любые санкции, но для этого необходимо хорошо трудиться над развитием экономики.

«Нам необходимо трудиться! Вот тогда санкции Америки нам помешают не больше, чем зайцу стоп-сигнал!» — подчеркнул он.

Напомним, в четверг американские сенаторы внесли в сенат законопроект, предлагающий ввести новые санкции против России, российских дипломатов и бизнесменов.