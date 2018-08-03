Петербургское Консульство Израиля помогает Мурманску справиться с лесными пожарами. ФАН-ТВ

Генеральное Консульство Израиля помогает Мурманску справиться с лесными пожарами. ФАН-ТВ
В Мурманской области продолжают действовать лесные пожары. Общая площадь возгорания — более 1,4 тысячи гектаров. В тушении пожаров задействованы силы и средства Мурманской авиабазы МЧС.
За столом переговоров ситуацию обсудили чиновники во главе с первым заместителем губернатора Мурманской области Алексеем Тюкавиным.
«Уже и соседние четыре региона у нас тут работают, чтобы помочь справиться с пожарами. Привлекали даже авиацию», — рассказывает о сложившейся ситуации первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин.
Помощь в борьбе со стихией решил оказать Израиль. В Мурманск прибыла Ольга Слов — Генеральный консул Государства Израиль в Санкт-Петербурге. Она напомнила, что в 2010 и 2016 годах, когда в Израиле были пожары, Россия пришла на помощь. Гуманитарная помощь от Израиля была передана 2 августа. Это — три спутниковых телефона.
«Мы обратились к администрации Мурманской области насчет помощи, и нам было сказано, что есть нужда в спутниковых телефонах, потому что очаги возгорания находятся в местах, где связь затруднена. И мы пошли навстречу этому пожеланию и привезли, подарили, вручили три спутниковых телефона. Это, конечно, помощь довольно скромная, но, тем не менее, это то, что мы на местном уровне смогли», — рассказала Генеральный консул Государства Израиль в Санкт-Петербурге Ольга Слов.