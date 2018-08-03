Петербургское Консульство Израиля помогает Мурманску справиться с лесными пожарами. ФАН-ТВ

В Мурманской области продолжают действовать лесные пожары. Общая площадь возгорания — более 1,4 тысячи гектаров. В тушении пожаров задействованы силы и средства Мурманской авиабазы МЧС.

За столом переговоров ситуацию обсудили чиновники во главе с первым заместителем губернатора Мурманской области Алексеем Тюкавиным.

«Уже и соседние четыре региона у нас тут работают, чтобы помочь справиться с пожарами. Привлекали даже авиацию», — рассказывает о сложившейся ситуации первый заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин.

Помощь в борьбе со стихией решил оказать Израиль. В Мурманск прибыла Ольга Слов — Генеральный консул Государства Израиль в Санкт-Петербурге. Она напомнила, что в 2010 и 2016 годах, когда в Израиле были пожары, Россия пришла на помощь. Гуманитарная помощь от Израиля была передана 2 августа. Это — три спутниковых телефона.