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Весь мир
Захарова назвала вероятную причину нападения на журналистов в ЦАР
Весь мир
Захарова назвала вероятную причину нападения на журналистов в ЦАР
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    Захарова назвала вероятную причину нападения на журналистов в ЦАР

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    Захарова назвала вероятную причину нападения на журналистов в ЦАР

    Москва, 3 августа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что по предварительным данным, на погибших российских журналистов в Центральноафриканской республике напали, чтобы ограбить. 

    Согласно первым результатам следственных действий, по словам Захаровой, российские журналисты подверглись нападению и попытались оказать сопротивление, в результате неизвестные убили их.

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что, по словам Захаровой, журналисты не воспользовались бронежилетами и касками, которые идентифицировали их как сотрудников СМИ. Кроме того, добавила российский дипломат, журналисты не обратились в необходимые органы за помощью в получении журналисткой аккредитации.

    Напомним, российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в ЦАР 30 июля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве.

    Автор: Дарья Смолина
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