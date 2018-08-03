Захарова назвала вероятную причину нападения на журналистов в ЦАР

Москва, 3 августа. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что по предварительным данным, на погибших российских журналистов в Центральноафриканской республике напали, чтобы ограбить.

Согласно первым результатам следственных действий, по словам Захаровой, российские журналисты подверглись нападению и попытались оказать сопротивление, в результате неизвестные убили их.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что, по словам Захаровой, журналисты не воспользовались бронежилетами и касками, которые идентифицировали их как сотрудников СМИ. Кроме того, добавила российский дипломат, журналисты не обратились в необходимые органы за помощью в получении журналисткой аккредитации.

Напомним, российские журналисты Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль погибли в ЦАР 30 июля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об убийстве.