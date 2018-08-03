«Они не нуждались ни в чем»: брат убивших отца девушек показал на видео их квартиру

Москва, 3 августа. Появилось видео из московской квартиры, где три дочери расправились со своим отцом Михаилом Хачатуряном.

В распоряжении «Пятого канала» оказались кадры из квартиры, где проживали три сестры и их отец. В квартиру вместе со следователями пришел брат девушек, которого отец выгнал из дома в 16 лет.

Парень показал следователям ладан, который приняли за героин в ходе обыска автомобиля убитого. Кроме того, сын рассказал следователям, что отец был религиозным человеком и занимался церковной деятельностью.

Он также добавил, что отец обеспечивал девушек всем необходимым для жизни. По его словам, у сестер всегда была самая дорогая косметика, игровые приставки, любая еда и одежда. За несколько дней до убийства отец купил дочерям новый диван.

Отец планировал переехать с семьей в Иерусалим, после того, как все девушки достигнут совершеннолетия. Сын также отметил, что отец даже пообещал каждой дочери купить машину.

«Они не нуждались ни в чем. У них все было. И мебель хорошая. И приставка», — показывает молодой человек.

Однако видеокамеры запечатлели не только картинки обеспеченной жизни девочек. В объектив видеокамеры попали испачканные кровью кроссовки. На кожаном диване остались видны пятна крови. Парень рассказал журналистам, что сестры не любили убирать, что не нравилось отцу.

«Если были ссоры, то вот из-за этого постоянного срача! Духовка давно не мытая. Вечно посуда стоит. Отец был строгим. Ему это не нравилось», — сказал он.

Напомним, 27 июля в подъезде многоквартирного дома на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело мужчины с множественными колото-резаными ранениями. На следующий день по подозрению в убийстве были задержаны три дочери погибшего. В ходе допроса сестры признались в совершении преступления. Свои действия они мотивировали издевательством со стороны отца. По словам дочерей, отец постоянно их избивал и даже насиловал.