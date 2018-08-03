«Каждый останется при своем»: друг Петросяна и Степаненко не считает их развод плохой новостью

Москва, 3 июля. Раздел имущества народного артиста РСФСР Евгения Петросяна и заслуженной артистки России Елены Степаненко прокомментировал друг юмористов куплетист Михаил Вашуков.

По его словам, он не слышал о том, что юмористы разводятся, однако отказался считать возможный развод плохой новостью.

«Теперь каждый останется при своем имуществе. Что плохого в этом?», — отметил Вашуков в беседе с «Комсомольской правдой».

Куплетист отметил, что Петросян и Степаненко нормально общаются, а накануне концерта в Сочи были в хорошем настроении. На вопрос журналиста готовится ли Петросян связать себя новыми узами брака Вашуков очень удивился.

«Подождите, он еще ничего не поделил со Степаненко, а вы говорите, что он уже к новому браку готовится. Сначала поделит имущество с Еленой, а потом уже будет думать о другой», — заявил Вашуков.

Как ранее сообщала «Газета.ru» на официальном портале судов общей юрисдикции появилась информация о разделе имущества между юмористами. Истцом является Елена Степаненко, а ответчиком – Евгений Петросян. После этого в прессе стали подниматься слухи, о том, что юмористы разводятся. Сам Петросян заявил, что прессу не должна волновать его личная жизнь и опроверг информацию о разводе.

Напомним, что ранее стало известно, что делят Петросян и Степаненко, а ведущая программы «Давай поженимся» Роза Сябитова рассказала, как сложатся отношения юмористов после развода.