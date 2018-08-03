Минфин США объяснил причину введения санкций против банка «Агросоюз»

Вашингтон, 3 августа. Министерство финансов США объяснило, почему Вашингтон ввел санкции против российского банка «Агросоюз».

США ввели санкции против «Агросоюза» за «осознанное содействие в осуществлении значительных сделок от лица, внесенного в санкционный список за деятельность, связанную с КНДР и оружием массового уничтожения».

Глава американского министерства финансов Стивен Мнучин сообщил, что Вашингтон продолжит обеспечивать выполнение санкций Организации объединенных наций (ООН) и США для пресечения незаконных потоков доходов Северной Кореи.

В американском ведомстве сообщили, что у КНДР и российского банка — «длительные отношения». Минфин заявил, что «Агросоюз» проводил миллионы долларов по сделкам через счета, которые принадлежали коммерческим банкам Северной Кореи с 2009 по 2013 год. Кроме того, в 2013 году российский банк, говорится в опубликованном документе, перевел средства от имени Корейского объединенного банка развития, который внесен в санкционный список США и ООН.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Вашингтон ввел санкции против КНДР, добавив в список «Агросоюз» и еще по одной компании из Северной Кореи и Китая.