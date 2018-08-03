«С таким же успехом может победить банка фасоли»: Гаспарян считает шансы Балакина на выборах мэра Москвы безнадежными
Москва, 3 августа. Кандидат в мэры столицы и основатель строительной компании «СУ-155» Михаил Балакин, оказавшийся в центре скандала из-за проблем с дольщиками, как и многие использует площадку выборов дли пиара.
По мнению писателя, радиоведущего и публициста Армена Гаспаряна, попытки Балакина продвинуть свою кандидатуру в градоначальники абсолютно безнадежны и бесперспективны. Скорее всего, считает публицист, глава строительной компании стремится повысить свой вес в собственных глазах.
«С таким же успехом вы можете расценивать шансы на победу банки консервированной фасоли. По крайней мере, за ней шлейф преступлений не тянется», — заявил Гаспарян в разговоре с New Inform.
Писатель резко выразил свое мнение, что Балакин получит на выборах от силы 1,5% голосов москвичей, после чего его политическая карьера завершится.
«Это выборы градоначальника, человека, который занимается проблемами города. Если у одного из кандидатов накоплен богатый опыт по обману дольщиков, соответственно там и будут результаты», — заключил он.
Гаспарян добавил, что предвыборная кампания и вся сложившаяся ситуация в целом напоминает ему эпоху конца 80-х и начала 90-х, когда далекие от управления городом и страной люди лезли в политику, что приводило к плачевным результатам.
Ранее политический консультант, генеральный директор аналитического центра Polit.Generation Ярослав Игнатовский заявил, что Балакин всеми силами пытается набрать базовую узнаваемость, поскольку без нее его предвыборная кампания обречена на провал.