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«С таким же успехом может победить банка фасоли»: Гаспарян считает шансы Балакина на выборах мэра Москвы безнадежными
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    «С таким же успехом может победить банка фасоли»: Гаспарян считает шансы Балакина на выборах мэра Москвы безнадежными

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    «С таким же успехом может победить банка фасоли»: Гаспарян считает шансы Балакина на выборах мэра Москвы безнадежными

    Москва, 3 августа. Кандидат в мэры столицы и основатель строительной компании «СУ-155» Михаил Балакин, оказавшийся в центре скандала из-за проблем с дольщиками, как и многие использует площадку выборов дли пиара.

    По мнению писателя, радиоведущего и публициста Армена Гаспаряна, попытки Балакина продвинуть свою кандидатуру в градоначальники абсолютно безнадежны и бесперспективны. Скорее всего, считает публицист, глава строительной компании стремится повысить свой вес в собственных глазах.

    «С таким же успехом вы можете расценивать шансы на победу банки консервированной фасоли. По крайней мере, за ней шлейф преступлений не тянется», — заявил Гаспарян в разговоре с New Inform.

    Писатель резко выразил свое мнение, что Балакин получит на выборах от силы 1,5% голосов москвичей, после чего его политическая карьера завершится.

    «Это выборы градоначальника, человека, который занимается проблемами города. Если у одного из кандидатов накоплен богатый опыт по обману дольщиков, соответственно там и будут результаты», — заключил он.

    Гаспарян добавил, что предвыборная кампания и вся сложившаяся ситуация в целом напоминает ему эпоху конца 80-х и начала 90-х, когда далекие от управления городом и страной люди лезли в политику, что приводило к плачевным результатам.

    Ранее политический консультант, генеральный директор аналитического центра Polit.Generation Ярослав Игнатовский заявил, что Балакин всеми силами пытается набрать базовую узнаваемость, поскольку без нее его предвыборная кампания обречена на провал.

    Автор: Екатерина Кухарева
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