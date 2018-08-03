Может иметь последствия: Ковитиди ответила сенаторам США на заявление о «прекращении существования России»

Американские сенаторы внесли в верхнюю палату конгресса США законопроект о введении новых санкций в отношении России. Один из авторов законопроекта — сенатор Линдси Грэм — отметила, что очередные антироссийские санкции должны стать самыми жесткими за весь период. Американским сенаторам в открытом письме ответила член Совета Федерации от Республики Крым Ольга Ковитиди.

«Уважаемые господа сенаторы, очень сожалею о сомнительной эффективности работы представителей ряда штатов в конгрессе США, подавших в верхнюю палату законопроект об очередных санкциях против России, — написала Ковитиди в открытом письме, текст которого она передала Федеральному агентству новостей. — Похоже, используя как повод разговоры о мифической «русской угрозе», вы соблазнились легкой добычей дешевых политических дивидендов. При этом вы пренебрегаете решением задач в интересах представляемых вами штатов и просто забыли про людей, живущих в них».

«Эти сенаторы преступили грань дозволенного в политическом лексиконе, а их высказывания, несомненно, пополнят черный список «самых некорректных политических заявлений», — отметила Ковитиди в комментарии ФАН.

«Озвученное сенаторами конгресса США обоснование идеи «изменить статус-кво и наложить сокрушительные санкции на Москву, а также применять другие меры до тех пор, пока Россия не прекратит свое существование», звучит недостойно, о какой бы стране ни шла речь, — напрямую обратилась к своим заокеанским коллегам Ковитиди. — Тем более подобные высказывания недопустимы в отношении России, политики которой никогда не позволяли себе подобных заявлений в отношении США».

Ольга Ковитиди напомнила своим американским коллегам, что Российская Федерация не только ядерная держава, а еще и самое большое в мире государство, площадь которого почти вдвое больше, чем у Соединенных Штатов.