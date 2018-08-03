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Путин сменил посла РФ в Македонии
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    Путин сменил посла РФ в Македонии

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    Путин сменил посла РФ в Македонии

    Москва, 3 августа. Президент России Владимир Путин назначил нового посла РФ в Македонии. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

    Путин освободил от должности Олега Щербака, который занимал должность посла с 2010 года. Вместо него президент назначил послом Баздникина Сергея Александровича.

    «Назначить Баздникина Сергея Александровича чрезвычайным и полномочным послом России в республике Македония», — сообщается на сайте правовой информации.

    Отметим, что ранее Баздникин работал в должности замдиректора департамента внешнеполитического планирования ведомства.

    Автор: Денис Коробейников
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