Путин сменил посла РФ в Македонии

Москва, 3 августа. Президент России Владимир Путин назначил нового посла РФ в Македонии. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

Путин освободил от должности Олега Щербака, который занимал должность посла с 2010 года. Вместо него президент назначил послом Баздникина Сергея Александровича.

«Назначить Баздникина Сергея Александровича чрезвычайным и полномочным послом России в республике Македония», — сообщается на сайте правовой информации.

Отметим, что ранее Баздникин работал в должности замдиректора департамента внешнеполитического планирования ведомства.