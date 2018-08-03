Его переполняли внутренние конфликты: психолог объяснила самоубийство Zombie Boy

Канадский актер и тату-модель Рик Дженест, известный как Zombie Boy, покончил с собой в возрасте 32 лет. Он был найден мертвым в своей квартире в Монреале.

Скорее всего, у Zombie Boy была затяжная депрессия с суицидальными компонентом, да и, видимо, не только депрессия, считает психолог Анетта Орлова, к которой Федеральное агентство новостей обратилось за разъяснением поступка Дженеста.

Последние его посты в Инстаграме депрессивны и противоречивы, указала психолог. Можно предположить, что человек как будто нашел для себя выход из какого-то тупика, считает она. Этим выходом и стало самоубийство.

«Мы часто недооцениваем ту глубину смыслов, которыми наполнены отношения человека со своей кожей. В психоанализе есть даже такое понятие «я-кожа», введенное французским психоаналитиком Анзье Дидье», — пояснила Орлова.

У Рика Дженеста все тело покрыто татуировками. Причиной такого выбора является огромное желание эпатировать, полагает собеседник ФАН. Так в человеке проявляются нарциссический компонент и аутоагрессивное поведение, рассказала психолог.

Вектор аутоагрессивности направлен на самого себя. В слабой форме это может выражаться, например, в походах на улицу в мороз без перчаток. В тяжелой форме это, как правило, заканчивается суицидом.

«На теле Рика Дженеста — татуировки с изображением насекомых, костей и темы, пугающие обычных людей, — заметила Анетта Орлова. — У обладателя такого кожного рельефа — особенные отношения со своей идентичностью, его переполняют внутренние конфликты. В таком человеке много противоречий, его одолевают большое напряжение и трудный поиск. Все это проявляет себя в татуировках».

Напомним, что «Мальчик-зомби» в 15 лет перенес операцию по удалению опухоли головного мозга, из-за чего и получил такое прозвище. Он дважды попадал в Книгу рекордов Гиннесса как человек с самым большим количеством татуировок костей на теле — 139, и с самым большим числом татуировок насекомых — 176.