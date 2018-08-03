«Спартак» призвал болельщиков не посещать матч против ПАОК в Салониках

Москва, 3 августа. Московский футбольный клуб «Спартак» призвал своих болельщиков воздержаться от посещения выездного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против греческого ПАОК. Об этом говорится на официальном сайте красно-белых.

«Спартак» напомнил, что Союз Европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал команду за устроенные болельщиками беспорядки во время матча 1/16 финала Лиги Европы против испанского «Атлетика» в прошлом сезоне. Союз наложил на «Спартак» денежный штраф и запретил продавать билеты болельщикам красно-белых на три выездные встречи (одна — условно) с испытательным сроком два года.

Матч против ПАОК, который пройдет в Салониках 8 августа, станет для спартаковцев первым еврокубковым после вынесения решения УЕФА. «Спартак» предупредил своих болельщиков, что греческий клуб продает именные билеты только при предъявлении паспорта или других удостоверяющих личность документов. При этом россиянам нельзя будет купить билеты.

«Мы настоятельно рекомендуем не покупать билеты с рук и воздержаться от посещения стадиона в Салониках во избежание новых, еще более серьезных санкций для клуба и болельщиков», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, УЕФА оштрафовал «Спартак» на 55 тысяч евро в прошлом сезоне. Клуб обвинили в том, что болельщики во время гостевого матча 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика» использовали пиротехнику, бросали посторонние предметы на поле и блокировали лестничные пролеты на трибунах.