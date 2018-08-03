Путин установил памятный День принятия Крыма в состав Российской империи

Москва, 3 августа. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому устанавливается 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В эту дату указом императрицы Екатерины II были приняты в состав Российской империи упомянутые регионы. Как утверждают авторы законопроекта, в самом названии памятной даты отражены геополитические события, которые побудили Россию принять в свой состав новые территории.

Документ вынесли на рассмотрение в нижнюю палату парламента члены Совета Федерации во главе со спикером Валентиной Матвиенко и ряд депутатов Госдумы, избранных от Крыма и Севастополя​​​. По мнению авторов закона, Крымский референдум 16 марта 2014 года является логическим продолжением истории российского полуострова, начало которой было положено высочайшим манифестом.

Напомним, Крым вошел в состав России демократическим путем в результате референдума, который прошел в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Большинство жителей полуострова проголосовало за присоединение Крыма к составу РФ. Однако Киев не прекращает нападки на Москву и иностранных деятелей, которые посещают якобы «оккупированную Россией территорию».

Ранее стало известно, что известный советский писатель Александр Солженицын поставил вопрос о необходимости отделения Крыма и Новороссии от Украины 27 лет назад.