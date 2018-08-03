Путин подписал закон о передаче военной недвижимости субъектам РФ и муниципальным образованиям

Москва, 3 августа. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому субъектам РФ и муниципальным образованиям будет передано на безвозмездной основе военное недвижимое имущество, которое более не используется по назначению. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, право на передачу высвобождаемого военного имущества в собственность также предоставляется регионам. Предусматривается, что вместе с военной недвижимостью будут переданы и земельные участки, на которых она расположена.

Законом также предоставляются межбюджетные трансферты из федерального бюджета на содержание переданного военного имущества и переселение граждан из аварийных домов. Конкретный объем трансфертов будет определяться законом о федеральном бюджете, а правила их предоставления — правительством России.

Ранее глава России ратифицировал соглашение о маркировке российских товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).