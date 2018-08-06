В Совфеде хотят разрешить заключенным трудиться на обычных предприятиях

Москва, 6 августа. В Совете Федерации разработали законопроект, разрешающий заключенным трудиться на обычных предприятиях. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал один из разработчиков законопроекта сенатор Сергей Фабричный.

«Суть заключается в том, чтобы дать возможность лицам, отбывающим наказание в виде принудительных работ в исправительных центрах и в колониях-поселениях, работать не только по месту нахождения этих центров, но и в специально созданных помещениях, по стандартам ФСИН, в структуре хозяйствующих субъектов», — раскрыл сенатор содержание инициативы.

Сейчас осужденные могут работать только на предприятиях в исправительных центрах и в колониях-поселениях. В Совфеде хотят изменить этот порядок — в итоге законопроект может коснуться 10 тысяч осужденных.

«Нехватка рабочих рук является актуальной проблемой для северных территорий нашей страны, — рассказал Фабричный. — Получается совмещение интересов: это и ресоциализация осужденных лиц, чтобы они зарабатывали деньги и возмещали по исполнительным листам нанесенный ущерб, и это выгодно предпринимателям, которые получают дополнительных работников».

Законопроект сейчас находится на этапе согласования со всеми заинтересованными сторонами, которые должны дать свои отзывы. По словам Сергея Фабричного, законопроект уже дважды видоизменялся. Работу над устранением замечаний сенаторы намерены провести в августе.

«Исправительное учреждение и хозяйствующий субъект должны быть расположены в одной субъекте, — отметил сенатор. — В том варианте, который мы первоначально предлагали, предполагалось, что они могут быть в разных регионах».

Также Совфед под контролем министерства юстиции планирует разработать типовой договор для подобных ситуаций. После устранения замечаний от органов госвласти законопроект будет предложен к дальнейшему обсуждению.

«Это нестандартное решение, выбивающееся за традиционные рамки функционирования Федеральной службы исполнения наказаний, — пояснил сенатор. — Но мы считаем, что оно правильное, потому что будет способствовать ресоциализации осужденных. Колония-поселение — это ведь наиболее мягкий режим отбывания наказания».

Люди должны возвращаться в общество: кто-то, по примерам прошлого, поработает таким образом и останется жить на той территории, где отбывал наказание, резюмировал Сергей Фабричный.