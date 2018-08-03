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Путин разрешил регистрировать автомобили без посещения ГИБДД
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    Путин разрешил регистрировать автомобили без посещения ГИБДД

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    Путин разрешил регистрировать автомобили без посещения ГИБДД

    Москва, 3 августа. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит осуществлять регистрацию новых транспортных средств без посещения ГИБДД.

    Законопроект был внесен в Госдуму в 2011 году​​​. В 2013 году проект закона был принят Госдумой в первом чтении, после чего был отправлен на доработку. Документ был окончательно принят парламентов в июле 2018 года.

    Согласно тексту закона, покупателям новых автомобилей теперь не придется ездить в ГИБДД, чтобы поставить свою машину на учет. Автомобиль можно будет зарегистрировать в дилерском центре. Кроме того, Госавтоинспекция теперь будут только присваивать комбинацию букв и цифр номерного знака, а сами госзнаки владелец автомобиля сможет получить самостоятельно у изготовителя.

    Автор: Артем Никулин
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