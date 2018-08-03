Путин разрешил регистрировать автомобили без посещения ГИБДД

Москва, 3 августа. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит осуществлять регистрацию новых транспортных средств без посещения ГИБДД.

Законопроект был внесен в Госдуму в 2011 году​​​. В 2013 году проект закона был принят Госдумой в первом чтении, после чего был отправлен на доработку. Документ был окончательно принят парламентов в июле 2018 года.

Согласно тексту закона, покупателям новых автомобилей теперь не придется ездить в ГИБДД, чтобы поставить свою машину на учет. Автомобиль можно будет зарегистрировать в дилерском центре. Кроме того, Госавтоинспекция теперь будут только присваивать комбинацию букв и цифр номерного знака, а сами госзнаки владелец автомобиля сможет получить самостоятельно у изготовителя.