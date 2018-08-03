Диверсанты ВСУ подорвались на собственном минном поле в «серой зоне» Донбасса

Луганск, 3 августа. Диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Украины подорвалась в нейтральной зоне Донбасса. Об этом сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

По его словам, в последнее время разведывательные группы ВСУ стали чаще появляться в «серой зоне»​​​ на линии соприкосновения в Донбассе. Однако в ходе очередной попытки проникнуть в «серую зону» украинские силовики подорвались на собственных минах.

Филипоненко отметил, что накануне разведгруппа из состава 59-й бригады ВСУ подорвалась на собственном минном поле вблизи населенного пункта Болотенное в Станично-Луганском районе. В результате инцидента погибли двое украинских военнослужащих, еще двое получили ранения.