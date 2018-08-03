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Диверсанты ВСУ подорвались на собственном минном поле в «серой зоне» Донбасса
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    Диверсанты ВСУ подорвались на собственном минном поле в «серой зоне» Донбасса

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    Диверсанты ВСУ подорвались на собственном минном поле в «серой зоне» Донбасса

    Луганск, 3 августа. Диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Украины подорвалась в нейтральной зоне Донбасса. Об этом сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.

    По его словам, в последнее время разведывательные группы ВСУ стали чаще появляться в «серой зоне»​​​ на линии соприкосновения в Донбассе. Однако в ходе очередной попытки проникнуть в «серую зону» украинские силовики подорвались на собственных минах.

    Филипоненко отметил, что накануне разведгруппа из состава 59-й бригады ВСУ подорвалась на собственном минном поле вблизи населенного пункта Болотенное в Станично-Луганском районе. В результате инцидента погибли двое украинских военнослужащих, еще двое получили ранения.

    Автор: Артем Никулин
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