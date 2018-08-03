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Страшные кадры трагедии с унесенным в море ребенком в Сочи появились в Сети
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    Страшные кадры трагедии с унесенным в море ребенком в Сочи появились в Сети

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    Страшные кадры трагедии с унесенным в море ребенком в Сочи появились в Сети

    Краснодар, 3 августа. Десятилетний ребенок упал в ливневую канаву в Лазаревском районе Сочи. В Сети появилось видео падения мальчика в ручей.

    На кадрах видно, как ребенок идет с бабушкой по улице, а затем проваливается в канаву. Затем женщина начала бегать по улице и звать на помощь. На другом видео показано, что бабушка прыгнула за внуком, передает телеканал 360.

     

    Сотрудники МЧС получили сообщение о произошедшем в 13.50 и незамедлительно выехали на место, сообщают «Известия». Ребенка пытались спасти, но его течением унесло в море. В СУ СК России по Краснодарскому краю сообщили, что мальчик был найден мертвым.

    По факту случившегося проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза для того, чтобы установить причину смерти ребенка.

    Автор: Дарья Смолина
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