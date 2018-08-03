Путин ратифицировал Конвенцию о безопасности труда в строительной отрасли

Москва, 3 августа. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации Конвенции о безопасности и гигиене труда в строительстве. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Документом определены общепризнанные в мировом сообществе требования к обеспечению безопасности, сохранению жизни и здоровья работников, трудящихся в строительной области.

Ратификация Конвенции способствует признанию российских достижений в сфере защиты жизни и здоровья трудящихся, а также укреплению позиций государства в этой сфере на международном уровне, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Напомним, Конвенцию приняли на 75-й сессии генеральной конференции Международной организации труда 20 июня 1988 года в Женеве. Документ вступил в силу 11 января 1991 года, а в мае текущего года правительство России одобрило его ратификацию.

Ранее Путин ратифицировал поправки в соглашение стран СНГ от 15 апреля 1994 года о льготах и гарантиях для ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий на территории иностранных государств и семей погибших военнослужащих.