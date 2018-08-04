Сирия: ФАН публикует видео с места ракетной атаки в Алеппо

Дамаск, 4 августа. Четыре человека стали жертвами ракетной атаки террористов в районе Алеппо, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Нападение произошло на территории квартала Аз-Захра. Отмечается, что еще шесть человек были экстренно госпитализированы. В данный момент они находятся в больнице. Кроме того, боевики нанесли серьезный ущерб домам и автомобилям, припаркованным неподалеку от места удара.

В ответ подразделения Сирийской арабской армии (САА) открыли артиллерийский обстрел по позициям незаконных вооруженных формирований.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места происшествия:

Отметим, что, как правило, в данном районе террористические атаки осуществляет запрещенная в РФ группировка «Джебхат ан-Нусра»1. Почти каждый день боевики «ан-Нусры» нападают на жилые районы Алеппо и близлежащие населенные пункты. Несмотря на атаки радикальных группировок, в освобожденных районах Сирии продолжается восстановление гражданской инфраструктуры. В опустевшие населенные пункты возвращаются беженцы. В целях безопасности местных жителей в районах работают силы безопасности САР, которые ликвидируют оставшиеся после боевиков взрывные устройства.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что Россия существенно обеспокоена в связи с участившимися обстрелами позиций сирийской правительственной армии и мирных жителей в Алеппо, Хаме и горной Латакии. Об этом сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. Только за период с 23 по 2 августа в зоне деэскалации было зафиксировано 84 подобных случая.

1 Организация запрещена на территории РФ.