Донбасс сегодня: Киев объявил войну учителям, бойцы ВСУ доверяют СМИ ДНР, «капризы» ОБСЕ

Донбасс, 3 августа. Украинские СМИ случайно сообщили реальные данные о потерях ВСУ. Солдаты украинской армии предпочитают узнавать новости из изданий ДНР. Замглавы ОБСЕ чуть не подставился под удар украинских диверсантов. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Бойцы ВСУ больше доверяют СМИ ДНР, чем украинским изданиям

Украинские средства массовой информации, похоже, до сих пор негодуют по поводу решения командования Операции объединенных сил (ООС) Киева вывести с передовых «надежные» источники оперативной информации — волонтеров. Поэтому киевские СМИ решили устроить очередную «подставу» командующему ООС генералу Сергею Наеву.

Согласно опубликованной штабом ООС официальной статистике безвозвратных потерь в ВСУ в июле текущего года, украинская армия потеряла убитыми пять человек. Все смерти списаны на «обстрелы террористов». В то же время киевские СМИ сообщили о семи погибших и привели их данные и фотографии.

Кроме того, от источников из числа военнослужащих передовых подразделений ВСУ разведка Донецкой народной республики получила информацию, что украинские солдаты больше доверяют СМИ республики, нежели своим.

Причина в том, что сами бойцы ВСУ зачастую в курсе, как гибнут или калечатся их товарищи, а в сводках штаба ООС и на лентах украинских изданий они видят лишь «фейк ньюз». Вот и остается читать альтернативные источники информации — СМИ ДНР.

Киев объявил войну нелояльным учителям

Командующий ООС Сергей Наев решил расширить свое влияние на гражданские дела. В ходе совещания с главами городов и районов Донецкой области Наев высказал претензии в адрес некоторых директоров и учителей школ на подконтрольной ВСУ части Донбасса.

По мнению начальника ООС, эти учителя дают детям в школах недостоверную информацию об обстрелах городов и районов.

«Все обстрелы осуществляются только врагом (армией ДНР. — Прим. ФАН)», — заключил генерал.

На закрытой части совещания Наев приказал руководителям администраций «не церемониться с отступающими от официальной версии». Отныне и впредь в школах украинской части Донбасса педагоги и руководители обязаны давать только официальные данные штаба силовиков. Любые альтернативные мнения будут пресекаться как дисциплинарно (увольнением), так и, возможно, при помощи уголовного законодательства.

По оперативной информации корреспондента ФАН, работающего в Донбассе, подобные решения Наева имеют и другие мотивы. Согласно полученным данным, в мае текущего года из школ Константиновки, Дзержинска и Краматорска было уволено «за сепаратизм» более десяти учителей русского языка и литературы.

К учителям других дисциплин по «случайному стечению обстоятельств» вопросов не возникало. Здесь мы можем говорить о новых методах принудительной украинизации Донбасса и борьбы со всем русским, в которую включились представители оборонного ведомства Украины. С началом нового учебного года в школах ФАН будет следить за ситуацией в сфере образования на подконтрольной ВСУ части Донбасса.

Украинские СМИ: «В ДНР силой не пустили Хуга на закрытую территорию»

Сегодня заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг в сопровождении нескольких патрулей миссии решил изменить маршрут своего перемещения на юге подконтрольной ДНР территории и «проведать» курортные поселки республики.

Естественно, военные республиканских сил не дали этого сделать, так как все вопросы перемещения иностранных наблюдателей должны быть согласованы и утверждены заранее. В условиях военного положения, которое действует в ДНР, — это обязательное условие, принятое, кстати, и самими представителями ОБСЕ.

По инциденту вышел официальный комментарий полпреда ДНР в Минске Дениса Пушилина, который вполне понятно разъяснил позицию руководства республики. Если кратко — безопасность превыше всего, а украинские диверсанты могут появиться в районе в любой момент.

Но украинские СМИ не упустили своего шанса и воспользовались моментом. Наиболее активные в своей пропаганде издания сообщили, что ДНР якобы силой не пропустила миссию на юг республики. Естественно, ни о какой силе ни в ДНР, ни в самой ОБСЕ никто не заявлял.

Также киевские издания заявили, что запрет перемещения связан с якобы «нашпигованностью района российскими военными и техникой». Это утверждение полностью опровергается статусом Новоазовска и Седово, о которых идет речь. Это курортные поселки на берегу Азовского моря, куда на отдых тысячами едут жители республики и даже приграничных украинских территорий. Если бы факты, описанные украинскими СМИ, действительно имели место, в Сети давно бы появились хоть какие-то подтверждения. Но таких свидетельств нет, как нет их и в распоряжении украинской разведки.

Остается вопрос к самому Хугу и к ОБСЕ в целом. Во время запланированного визита в ДНР замглавы миссии должен был посетить Саханку и Коминтерново, которые чуть ли не каждый день разрушаются обстрелами ВСУ. Там он мог пообщаться с местными жителями, которые бы рассказали наблюдателям «кто и откуда стреляет». Но иностранец почему-то предпочел непосредственным обязанностям незапланированный поворот с маршрута по принципу кота Матроскина из всем известного советского мультфильма:

«Я сам по себе».

Но в воюющем Донбассе так не бывает.