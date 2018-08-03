Убийства в ЦАР – информационная кампания против России | 3 августа | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Убийство журналистов в ЦАР – основа новой провокации Убийство российских журналистов в Центральноафриканской Республике может являться началом очередной информационной кампании против нашей страны. К такой точке зрения сегодня приходит все больше специалистов. Военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков отметил, что в случае с ЦАР можно констатировать неспособность и нежелание западных стран установить мирную жизнь в республике. Западные СМИ уже начали «вбрасывать» противоречивую информацию.

У ситуации в Донбассе нет шансов измениться Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг объяснил, почему стороны конфликта в Донбассе не отводят тяжелое вооружение и технику от линии фронта. По его словам, стороны опасаются, что это будет воспринято противником как слабость. Эксперт также подчеркивает, что ситуация не изменится и не улучшится, пока стороны не разведут свои силы и средства в разные стороны. К слову, впервые за долгое время наблюдается снижение числа нарушений режима перемирия.

Владимир Путин утвердил договоры о правовой взаимопомощи с Филиппинами Президент России Владимир Путин утвердил два договора с Филиппинами — о выдаче преступников и о совместной правовой помощи. Согласно договоренностям, государства обязуются выдавать друг другу по соответствующему запросу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за совершенное преступление. Оба соглашения были подписаны представителями стран 13 ноября прошлого года. Они направлены на создание международно-правовой базы сотрудничества между Россией и Филиппинами по вопросам юридической и правовой помощи.