Власти Литвы и Эстонии обвинили «Яндекс. Такси» в шпионаже

Москва, 3 августа.Сервис «Яндекс.Такси» якобы передает персональные данные на российские IP-адреса. Об этом сообщили в Национальном центре кибербезопасности при Минобороны Литвы.

В ведомстве установили, что приложение поддерживает соединение с 11 уникальными IP-адресами. При этом десять из них находятся в России. В связи с этим в министерстве обороны Латвии посчитали, что сервис обращается к большому количеству персональных данных, и порекомендовали гражданам не использовать его в Латвии.

С аналогичным заявлением выступили власти Эстонии. Они подчеркнули, что в России якобы не соблюдают требования Европейского союза о защите персональных данных, сообщают «Известия».

В пресс-службе «Яндекса» отметили, что онлайн-сервера компании находятся в том числе в России, а в компании никогда не скрывали этого факта. Однако данные хранятся в соответствии с требованиями законодательства ЕС, подчеркнули в «Яндексе».

Напомним, что российский онлайн-сервис заказа такси появился в Литве и Эстонии в этом году.