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«Он был славным ребенком»: мать Бен Ладена рассказала, как ее сын стал террористом
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    «Он был славным ребенком»: мать Бен Ладена рассказала, как ее сын стал террористом

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    «Он был славным ребенком»: мать Бен Ладена рассказала, как ее сын стал террористом

    Джидда (Саудовская Аравия), 3 августа. Мать бывшего лидера террористической группировки «Аль-Каида»1 Усамы Бен Ладена заявила, что ее сын был робким и скромным юношей, пока не встретился с джихадистами.

    По словам Алии Ганем, это произошло во время учебы в университете короля Абдул-Азиза, расположенного в Джидде (Саудовская Аравия) — родном городе семьи Бен Ладена. Молодой человек познакомился с членом организации «Братья мусульмане» Абдуллой Аззамом, который стал его духовным наставником. После этого Бен Ладен стал тратить все свои деньги на «командировки» в Афганистан.

    «Он был славным ребенком до тех пор, пока не встретил в университете людей, промывших ему мозги. Это можно назвать культом. Я всегда ему говорила держаться от них подальше, а он мне никогда не рассказывал, чем занимается, потому что любил меня», — рассказала газете The Guardian Алия Ганем.

    Как рассказали сводные братья Бен Ладена, мать террориста номер один до сих пор не верит в то, что ее сын стоит за организацией нападения на Нью-Йорк и другими атаками.

    Напомним, что террористическая организация «Аль-Каида» запрещена в России. Ее лидер Усама Бен Ладен, который организовал теракт в США 11 сентября 2001 года, был ликвидирован в ходе американской спецоперации в Пакистане в мае 2011 года.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Соколов
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