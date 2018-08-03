В погоне за популярностью: эксперт оценил предвыборную кампанию Балакина

Москва, 3 августа. Кандидат в мэры столицы и основатель строительной компании «СУ-155» Михаил Балакин, оказавшийся в центре скандала из-за проблем с дольщиками, всеми силами пытается обзавестись на первоначальном этапе хоть какой-то поддержкой.

По мнению политического консультанта, генерального директора аналитического центра Polit.Generation Ярослава Игнатовского, Балакину необходимо набрать базовую узнаваемость, поскольку без нее его предвыборная кампания обречена на провал.

В стремлении к поднятию уровня популярности Балакин не пренебрегает громкими заявлениями и лозунгами и стремится привлечь интерес избирателя.

«Балакину надо сейчас привлечь к себе внимание, а потом за 2–3 недели постараться сильно выстрелить в полевой и медийной кампании», — сказал Игнатовский в разговоре с «Политэкспертом».

В рамках погони за узнаваемостью кандидат в мэры Москвы создал канал в популярном мессенджере Telegram, который назвал «Лужковский кандидат». В коротких сообщениях он рассказывает о деятельности своей компании «СУ-155» и рассуждает на тему трудности жизни москвичей. Стоит отметить, что сам бывший мэр столицы Юрий Лужков нелестно отзывался о Балакине и называл безумием выдвижение его кандидатуры в градоначальники.

«То, что сам Лужков его не поддерживает, может быть сейчас и неплохо. Любые разговоры о нем должны сейчас сыграть в плюс, в раскрутку», — считает эксперт.

Тем не менее, добавил Игнатовский, москвичи не проявляют особого интереса к кампании Балакина. Жители столицы уверены, что у действующего мэра Сергея Собянина гораздо больше шансов на победу.

Ранее экс-депутат Госдумы от Московской области Борис Надеждин отметил, что шансов на победу Балакина мало, но он все равно может быть полезен городу.