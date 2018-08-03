МИД РФ направил в Нью-Йорк и Женеву указания публиковать данные о сирийских беженцах

Москва, 3 августа. Министерство иностранных дел России направило в Нью-Йорк и Женеву указания организовать совместно с ООН ежедневную подготовку бюллетеня, в котором будут публиковаться данные по проблематике сирийских беженцев. Об этом сообщил представитель МИД России Николай Бурцев в ходе совещания межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев в Сирию.

«В Женеву и Нью-Йорк направлены указания организовать совместно с ООН ежедневную подготовку бюллетеня по проблематике сирийских беженцев для его дальнейшего распространения по линии межгосударственного взаимодействия», — сказал Бурцев.

В конце июля по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу был создан межведомственный координационный штаб по возвращению беженцев в Сирию. Межведомственный штаб будет оказать помощь властям Сирии в организации возвращения беженцев и восстановлении инфраструктуры страны.