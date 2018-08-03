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Турчинов предложил украинцам пересесть на вертолеты из-за плохих дорог
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    Турчинов предложил украинцам пересесть на вертолеты из-за плохих дорог

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    Турчинов предложил украинцам пересесть на вертолеты из-за плохих дорог

    Киев, 3 августа. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов считает, что из-за плохих дорог в стране необходимо развивать вертолетное сообщение. Об этом он заявил во время своего рабочего визита на авиационное предприятие в Киевской области, сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины.

    Турчинов отметил, что на Украине немало проблем, связанных со строительством дорог, к тому же решаются они медленно и тяжело. Политик заявил, что «небо у нас соответствует лучшим европейским стандартам без каких-либо инвестиций», кроме того, на ямочный ремонт не понадобятся деньги, которые могут украсть, и предложил сделать акцент на вертолетном сообщении.

    По его словам, вертолетное производство является перспективным направлением для гражданского сектора, и легкие вертолеты могут решать проблемы транспортного сообщения.

    «Пора посмотреть на вертолет, как на обычное и эффективное транспортное средство», — заявил он.

    Однако Турчинов предпочел умолчать о том, с какими злоупотреблениями, скорее всего, столкнется Киев, если попытается внедрить авиамаршрутки на территорию страны, ведь даже попытка сохранить выделенные на ямочный ремонт средства сталкивается с большими трудностями из-за злоупотреблений на местах.

    Автор: Дарья Смолина
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