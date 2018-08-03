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Россия и ООН могут создать бюллетень по сирийским беженцам
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    Россия и ООН могут создать бюллетень по сирийским беженцам

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    Россия и ООН могут создать бюллетень по сирийским беженцам

    Москва, 3 августа. Россия предложила ООН совместно подготовить бюллетень по сирийским беженцам. Об этом в пятницу заявил начальник российского Центра приема, распределения и размещения беженцев в Дамаске генерал-майор Алексей Цыганков.

    По его словам, российские специалисты обратились с подобным предложением к представителю Верховного комиссара ООН по делам беженцев в САР Сайяду Малику, и тот поддержал инициативу.

    «Наши предложения поддержаны и направлены в Женеву для подготовки ответа, который ожидаем сегодня», — отметил Цыганков, выступая на заседании Межведомственного координационного штаба.

    Глава Центра приема беженцев также добавил, что все больше пунктов пропуска удается задействовать для возвращения сирийцев на родину. В настоящее время развернуто несколько КПП: один на границе с Иорданией, пять на границе с Ливаном, а также три пункта пропуска для возвращения внутренне перемещенных лиц. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 1 августа из Ливана вернулись более 200 сирийских беженцев.

    Автор: Антон Соколов
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