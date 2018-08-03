Россия и ООН могут создать бюллетень по сирийским беженцам

Москва, 3 августа. Россия предложила ООН совместно подготовить бюллетень по сирийским беженцам. Об этом в пятницу заявил начальник российского Центра приема, распределения и размещения беженцев в Дамаске генерал-майор Алексей Цыганков.

По его словам, российские специалисты обратились с подобным предложением к представителю Верховного комиссара ООН по делам беженцев в САР Сайяду Малику, и тот поддержал инициативу.

«Наши предложения поддержаны и направлены в Женеву для подготовки ответа, который ожидаем сегодня», — отметил Цыганков, выступая на заседании Межведомственного координационного штаба.

Глава Центра приема беженцев также добавил, что все больше пунктов пропуска удается задействовать для возвращения сирийцев на родину. В настоящее время развернуто несколько КПП: один на границе с Иорданией, пять на границе с Ливаном, а также три пункта пропуска для возвращения внутренне перемещенных лиц. Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что 1 августа из Ливана вернулись более 200 сирийских беженцев.