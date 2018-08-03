Переплыть Берингов пролив слишком легко: нарушителям границ РФ помогает глобальное потепление

Москва, 3 августа. Американец, переплывший Тихий океан между Аляской и Чукоткой на лодке, а после задержания пограничниками попросивший в России политическое убежище, будет доставлен в Анадырь для решения вопроса о возвращении домой.

Из документов у нарушителя оказалось водительское удостоверение. По словам американца, они рыбачил и охотился на побережье Аляски, а потом решил плыть в Китай, но попал в Россию. Для дальнейшего разбирательства задержанного доставят в Анадырь.

Проблема в том, что переплыть славящийся тяжелой ледовой обстановкой и сильными течениями Берингов пролив стало слишком уж легко. Хотя до последнего времени в российской, западной половине пролива лед встречался круглый год. Теперь же добраться до Чукотки легко удается не только на моторной лодке, но даже на надувном катамаране.

Неделю назад группа российских путешественников впервые в истории переплыла море между Чукоткой и Аляской на надувном катамаране океанского класса «Искатель». Моряки прошли 366 километров за 30 часов. Судно шло непрерывно, на моторе или под парусами при попутном ветре. Средняя скорость получилась близкой к 37 км/ч, или почти 20 узлов. Это очень приличный ход.

Делать такой крюк потенциальным нарушителям границы необязательно. В самом узком месте ширина Берингова пролива составляет меньше 90 километров — значит на скорости надувного катамарана переплыть его можно за два с четвертью часа. Хоть каждый день на работу плавай.

Полное освобождение акватории Берингова пролива ото льда — это прямое следствие глобального потепления, и в итоге может потребовать увеличения расходов на охрану государственной границы, полагает координатор проектов по климату и энергетики Greenpeace Россия Полина Каркина.

«За последние годы планета уже потеплела на 1 градус. Вместе с нарастанием эффекта от выброса парниковых газов изменение климата нарастает, а вместе с ним и влияние на деятельность человека», — заявила эксперт в интервью Федеральному агентству новостей.

Согласно данным метеорологических наблюдений, воздух над проливом прогрелся сейчас до 10 градусов.

«Надо понимать, что 60% территории нашей страны — это вечная мерзлота. Из-за ее оттаивания на Севере России ежегодно размывается территория, сравнимая с площадью такого государства, как Монако. На Ямале в земле образуются гигантские воронки из-за выброса высвободившегося от таяния мерзлоты метана», — говорит эколог.

Получается, что глобальное потепление, с его таянием льдов, де-факто помогает иностранцам в высоких широтах беспрепятственно подплывать к российским берегам на самых обычных лодках и тем самым становиться нарушителями государственной границы.

Впрочем, из-за глобального потепления перемены происходят не только в охране северных морских рубежей России. Необычная жара и засуха на западных рубежах может приводить к пожарам, которые полностью поменяют режим работы контрольно-следовых полос и электронных систем наблюдения вроде видеокамер. На южных границах вместе с обмельчанием пограничных рек пересекать их станет значительно проще.

«Это очень интересный аспект, хотя его детальные исследования еще не проводились», — делает вывод представитель Greenpeace.

Стоит добавить, что главным международным соглашением, обязывающим промышленные страны сократить выбросы парниковых газов, является Киотский протокол, принятый в 1997 году. Единственным на планете государством, подписавшим, но до сих пор не ратифицировавшим этот важнейший документ, являются Соединенные Штаты Америки, откуда и прибыл лодочник.