Российский банк попал под санкции США против Северной Кореи

Вашингтон, 3 августа. Соединенные Штаты ввели санкции в отношении КНДР, добавив в них коммерческий российский банк «Агросоюз», который зарегистрирован в РФ, и еще по одной компании из Китая и Северной Кореи. Об этом сообщили в управлении по контролю над иностранными активами министерства финансов США.

Данные ограничения введены в рамках мер против КНДР. Российский банк, заявили в ведомстве, заключал сделки от имени лица, который находится под санкциями в отношении Пхеньяна.

Помимо российского банка и компаний из КНР и Северной Кореи санкционный список пополнил гражданин КНДР, который предположительно проживает в Москве.

Напомним, США ввели санкции против Северной Кореи в рамках противодействия ядерной и баллистической программе КНДР. В Вашингтоне заявили, что продолжат вводить санкции против любых стран и компаний, взаимодействующих с корейским государством.

Ранее глава министерства финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин заявил, что ведомство не планирует снимать санкции с КНДР ввиду того, что они «очень эффективны».