Сирия новости 3 августа 19.30: курды арестовали шесть жителей Дейр-эз-Зора, в Даръа захвачено 10 террористов ИГ

Сирия, 3 августа. Курды арестовали шесть мирных жителей Дейр-эз-Зора, в Даръа бойцы САА захватили 10 террористов ИГ1, в Эс-Сувейде продолжается операция против «спящих ячеек» ИГ. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: задержали 15 радикальных исламистов в Даръа, противостоят «Ан-Нусре» в Хаме, прочесывают Эс-Сувейду.

«Тахрир аш-Шам»: арестовала 18 гражданских в Идлибе, ведет обстрел САА в Хаме.

Курды: арестовали шесть жителей Дейр-эз-Зора.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный источник в провинции Дейр-эз-Зор пишет в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@jisrtv), что на территории пустыни Бадия аш-Шам разорвалась мина. В результате инцидента, по данным автора публикации, пострадало три мирных сирийца.

Курды продолжают проводить аресты мирного населения региона. Twitter-канал (@ JorfNews) сообщает, что боевики Демократических сил Сирии (SDF) взяли под стражу шесть жителей поселения Дибан якобы из-за подозрений их связей с ИГ.

Жители города Абу-Кемаль получили гуманитарную помощь от Красного Полумесяца, передает Twitter-канал (@SyriawatanNews). В населенный пункт прибыло четыре грузовых автомобиля с продуктами питания и предметами первой необходимости.

Провинция Даръа

Правительственные войска САР продолжают проводить зачистку от оставшихся радикальных исламистов территории провинции Даръа. Местный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@HalabTodayTV), что в населенном пункте Аль-Херак задержано пять джихадистов, готовивших диверсии против САА.

Одновременно с этим ВВС Сирии наносят удары по местам, где скрываются боевики подконтрольного «Исламскому государству»1 формирования «Джейш Халид Ибн аль-Валид» в окрестностях Аль-Ляджата. Об этом пишет военный Twitter-канал (@QalaatAlMudiq). Также в этой части региона работают бригады Сирийской арабской армии (САА). Бойцы войск Башара Асада арестовали более 10 ИГИЛовцев.

Провинция Идлиб

Радикальные исламисты коалиции «Тахрир аш-Шам» продолжают проводить массовые аресты мирных жителей провинции Идлиб, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@EsiscTeam). Автор публикации пишет, что члены подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 формирования захватили 18 гражданских, обвинив их в связях с «Исламским государством».

В окрестностях города Шугур аль-Кадим зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами «Ан-Нусры». Об этом пишет военный Twitter-канал (@syriapost1).

Провинция Хама

На севере и западе провинции Хама не прекращаются перестрелки между правительственными войсками САР и «Джебхат ан-Нусрой». Источник в социальной сети Twitter (@s7380SejY0fLwqC) пишет, что столкновения между САА и боевиками отмечаются в районе населенного пункта Аль-Мушейрифа. Другой Twitter-канал (@MasarPressNet) сообщает о боях между сирийской армией и радикальными исламистами в окрестностях поселений Кастун и Тель Васет. Также, по сведениям автора публикации, САА продолжает обстреливать позиции джихадистов недалеко от Ас-Сармании. Еще один военный источник передает в Twitter (@al_markazi), что террористы «Ан-Нусры» пытались атаковать САА в районе поселения Аль-Каркур, однако бойцы армии САР отбили нападение радикалов.

Провинция Эс-Сувейда

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжают прочесывать территорию провинции Эс-Сувейда в рамках операции против «спящих ячеек» ИГИЛ1. Об этом пишет военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@SyriaWar2). Другой Twitter-канал (@ FaktXeber_Az) передает, что бригады правительственных войск САР выставляют дополнительные блокпосты на территории региона.

Напомним, информация о местонахождении банд «Исламского государства» была получена в результате разведывательных полетов ВКС РФ и ВВС Сирии. Сообщалось, что активизация джихадистов в провинциях Эс-Сувейда, Дамаск, Хомс и Дейр-эз-Зор связаны с деятельностью ВС США на базе «Ат-Танф».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)