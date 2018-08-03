Захарова рассказала об операции по спасению найденного у берегов Чукотки американца

Москва, 3 августа. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о состоянии гражданина США, который оказался в открытом море, и был найден у берегов Чукотки.

По ее словам, мужчина путешествовал по реке Юкон в штате Аляска на личной лодке. Он принял решение выйти в открытое море через некоторое время после начала путешествия. Однако мужчина не учел плохих погодных условий, а также не взял с собой никаких средств для навигации. Он заблудился и оказался на территории РФ.

«Все с ним хорошо, а будет еще лучше», — отметила Захарова на пресс-конференции журналистам.

Она сообщила, что американец уже прошел медицинское обследование, медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Он будет доставлен в Анадырь.

Отметим, что жителя США нашли в селе Лаврентия на Чукотке. Российские власти уже уведомили генеральное консульство США во Владивостоке.