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Захарова рассказала о состоянии найденного у берегов Чукотки американца
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    Захарова рассказала о состоянии найденного у берегов Чукотки американца

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    Захарова рассказала об операции по спасению найденного у берегов Чукотки американца

    Москва, 3 августа.  Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о состоянии гражданина США, который оказался в открытом море, и был найден у берегов Чукотки.

    По ее словам, мужчина путешествовал по реке Юкон в штате Аляска на личной лодке. Он принял решение выйти в открытое море через некоторое время после начала путешествия. Однако мужчина не учел плохих погодных условий, а также не взял с собой никаких средств для навигации. Он заблудился и оказался на территории РФ.

    «Все с ним хорошо, а будет еще лучше», — отметила Захарова на пресс-конференции журналистам.

    Она сообщила, что американец уже прошел медицинское обследование, медики оценивают его состояние как удовлетворительное. Он будет доставлен в Анадырь.

    Отметим, что жителя США нашли в селе Лаврентия на Чукотке. Российские власти уже уведомили генеральное консульство США во Владивостоке.

    Автор: Денис Коробейников
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