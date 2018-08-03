Сирия: более 200 беженцев вернулись домой из Ливана

Москва, 3 августа. Более 200 сирийских беженцев, которые покинули родину, спасаясь от войны, смогли вернуться домой из Ливана 1 августа. Такие данные в пятницу предоставил старший оперативной дежурной смены Межведомственного координационного штаба полковник Игорь Сергеев.

По его словам, через пункт пропуска «Джейдет-Ябус» вернулись 189 человек. Еще 48 прошли через КПП «Эль-Дабусия». Всего же с 18 июля из Ливана вернулись 4,6 тыс. беженцев, а из Иордании — 318 сирийцев. Они направились в Восточную Гуту, провинцию Хомс и другие освобожденные районы Сирии.

Как сообщает «Газета.ру», сирийские власти уже приступили к восстановлению населенных пунктов в провинции Алеппо. По словам чиновников, сперва планируется восстановить разрушенную войной инфраструктуру, чтобы вернуть людям воду и электричество. Затем — оказать адресную помощь пострадавшим семьям, а после — вплотную заняться репатриацией.