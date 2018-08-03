Главные новости 3 августа

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий пятницы, 3 августа.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская постарается довести до конца все материалы, имеющиеся в распоряжении комиссии ГД по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе парламентариев, которую она возглавляет. «Фатальная ошибка — быть удобным для всех»: Поклонская отреагировала на срыв работы ее комиссии депутатами.

Власти Санкт-Петербурга приняли решение о необходимости изменить месторасположение будущей станции метро «Шуваловский проспект». Власти Петербурга передвинут будущую станцию метро «Шуваловский проспект».

Теракт прогремел в мечети на востоке Афганистана. Два боевика привели в действие взрывное устройство. По последним данным, минимум 15 человек погибли. Минимум 15 человек погибли во время теракта в мечети Афганистана.

Живущий на Украине российский журналист Аркадий Бабченко заявил, что горячая вода летом никому не нужна. Бабченко заявил, что не видит необходимости в горячей воде в Киеве.

Сообщения о якобы подбрасывании наркотиков автомобилистам на Кущевском посту ДПС в Краснодарском крае не подтвердились, заявил глава главного управления МВД РФ по региону Владимир Виневский. МВД РФ отреагировало на слухи о подбрасывании водителям наркотиков на Кущевском посту ДПС.

ООН направила в Донецкую и Луганскую народные республики почти две тонны гуманитарной помощи, сообщили в Государственной пограничной службе Украины. ООН отправила в ДНР и ЛНР почти две тонны гумпомощи.

Группа американских сенаторов внесла в верхнюю палату конгресса законопроект о введении новых санкций против Российской Федерации. В Госдуме отреагировали на законопроект США о новых санкциях против России.

Расчеты комплексов С-400 «Триумф» Центрального военного округа подняты по тревоге в рамках учений в Саратовской области, сообщили в пресс-службе ЦВО. Расчеты С-400 «Триумф» подняты в Саратовской области по учебной тревоге.

Британские ученые заявили, что разгадали тайну исчезновения кораблей в так называемом Бермудском треугольнике. С таким заявлением выступили специалисты из Университета Саутгемптона. Ученые раскрыли тайну исчезновения кораблей в Бермудском треугольнике.

Бывший глава МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов в пятницу был госпитализирован из следственного изолятора, где он находится по обвинению по делу о пожаре в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня». Бывший глава МЧС Кузбасса госпитализирован из СИЗО.