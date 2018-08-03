Число погибших при теракте в мечети Афганистана возросло до 30

Кабул, 3 августа. В МВД Афганистана сообщили, что число жертв теракта в мечети города Гардез возросло до 30 человек, число раненых составило 81, передает Tolo News.

Около 20 человек находятся в критическом состоянии после взрыва в афганской мечети. Как рассказал заместитель пресс-секретаря МВД Афганистана Нусрат Рахими, два смертника подорвали несколько ручных гранат. Затем они привели в действие мощное взрывное устройство.

Инцидент произошел в провинции Пактия, по данным местной прессы, в момент теракта в мечети находилось около 600 верующих. На этой неделе в стране произошло несколько терактов — 31 июля в Джелалабаде погибли 15 человек при атаке смертника, в тот же день боевики расстреляли 11 мирных жителей в провинции Фарах.