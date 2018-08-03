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Путин ратифицировал соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС
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    Путин ратифицировал соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС

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    Путин ратифицировал соглашение о маркировке товаров в ЕАЭС

    Москва, 3 августа. Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение о маркировке российских товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС).

    Глава государства подписал закон о ратификации соглашения, которое было достигнуто на заседании межправительственного совета ЕАЭС в феврале​​​. Соглашение позволит обеспечить законный оборот товаров в рамках ЕАЭС и защиту прав потребителей.

    Соглашение предусматривает создание единого реестра средств идентификации, который будет включать описание средств идентификации, используемых для маркировки товаров в ЕАЭС. Кроме того, в рамках соглашения будет осуществляться мониторинг и контроль оборота маркированных товаров, что позволит увеличить собираемость налоговых и таможенных платежей.

    Автор: Артем Никулин
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