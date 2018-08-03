«Как шахматы, только на воде»: В Петербурге прошла студенческая парусная регата. ФАН-ТВ

В Санкт-Петербурге состоялся III открытый кубок СПбГУ по парусному спорту. Парусная регата университета впервые стала международной. На финальные соревнования студенческих экипажей приехали 20 команд из 15 вузов России и 10 команд из университетов Великобритании, США, Китая, Франции, Голландии и Литвы.

Участница команды Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина Ирина Левошкина хотя и участвует впервые в этих соревнованиях, но совсем не переживает.

«Важно чувствовать ветер и все эти погодные условия. Мы друг друга страхуем, если что, и поэтому нет проблем. Когда у тебя такая хорошая команда, очень сплоченная, то чувствуешь себя уверенно, и я ничуть не переживаю», — рассказывает Ирина.

Команды делятся на группы по четыре человека, в заезде участвуют восемь яхт. Каждый раз командам достаются разные судна.

«Одна гонка в среднем длится 30 минут, за это время яхты успевают насладиться полноценной гонкой, а именно взять старт, продумать стратегию, реализовать ее. Парусный спорт по-другому называют «шахматы на воде», — отмечает организатор парусной регаты Денис Котляров.

Джастин Титс, участник гонок из Нидерландов, уже 11 лет занимается этим видом спорта. В нем есть определенные сложности, но важно научиться с ними справляться.

«Я думаю, самое сложное — это управлять судном, причем хорошо управлять судном. Чтобы оно двигалось быстрее. Ты должен уметь создавать хороший микроклимат внутри команды, оперативно решать все поступающие проблемы», — говорит Джастин.

«В этом году мы вышли уже на новый уровень, и смело можно сказать, что наша регата стала по-настоящему международной, и даже я не побоюсь сказать, что это — самая крупная студенческая регата России и, возможно, даже в мире», — отметила организатор регаты Вера Конашенок.

Парусная регата призвана поддержать развитие спорта в студенческой среде и объединить университеты России и мира в борьбе за главный приз — кубок.