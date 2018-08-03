Неизвестные устроили погром в пресс-центре украинского информагентства

Киев, 3 августа. Группа неизвестных устроила погром в пресс-центре информационного агентства «Украинские новости» в Киеве.

Несколько молодых людей, часть из них была в масках, ворвались в центр в тот момент, когда там проходила посвященная «заказным масштабным акциям против ювелирного дома Zarina» пресс-конференция. Нападавшие громко кричали, разворачивали свои баннеры и всяческим образом мешали проведению мероприятия. По словам присутствующих на пресс-конференции людей, неизвестные начали переворачивать мебель и забрасывать яйцами выступающих.

Стало известно,что в ходе погрома одна женщина получила травму руки, сообщили украинские СМИ.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что работу украинского телеканала «Интер» пытались сорвать в конце июля анонимным сообщением о якобы заложенной в здании бомбе. Отметим, что телеканал неоднократно подвергается нападкам не только со стороны злоумышленников,но и со стороны украинских политиков.