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Неизвестные устроили погром в пресс-центре украинского информагентства
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    Неизвестные устроили погром в пресс-центре украинского информагентства

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    Неизвестные устроили погром в пресс-центре украинского информагентства

    Киев, 3 августа. Группа неизвестных устроила погром в пресс-центре информационного агентства «Украинские новости» в Киеве.

    Несколько молодых людей, часть из них была в масках, ворвались в центр в тот момент, когда там проходила посвященная «заказным масштабным акциям против ювелирного дома Zarina» пресс-конференция. Нападавшие громко кричали, разворачивали свои баннеры и всяческим образом мешали проведению мероприятия. По словам присутствующих на пресс-конференции людей, неизвестные начали переворачивать мебель и забрасывать яйцами выступающих.

    Стало известно,что в ходе погрома одна женщина получила травму руки, сообщили украинские СМИ. 

    Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что работу украинского телеканала «Интер» пытались сорвать в конце июля анонимным сообщением о якобы заложенной в здании бомбе. Отметим, что телеканал неоднократно подвергается нападкам не только со стороны злоумышленников,но и со стороны украинских политиков.

    Автор: Дарья Смолина
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