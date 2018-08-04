Меню
Весь мир
Сирия: САА разворачивает войска в освобожденных районах Эль-Кунейтры
Происшествия
Неизвестный подобрал ключ к банкомату в Петербурге и украл 2,7 млн рублей
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: САА разворачивает войска в освобожденных районах Эль-Кунейтры

    101

    Сирия: САА разворачивает войска в освобожденных районах Эль-Кунейтры

    Дамаск, 4 августа. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) разворачиваются в районе холмов Телль Хамрия и Телль Крума на юге провинции Эль-Кунейтра, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в республике.

    В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

    В течение трех лет этот регион находился под контролем запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1. И только совсем недавно сирийской правительственной армии удалось изгнать боевиков с оккупированных территорий.

    В то время, когда регион находился под контролем «Ан-Нусры» местные жители страдали от постоянных нападений боевиков, которые грабили и убивали их близких. Кроме того, террористы активно поджигали сельскохозяйственные участки, засаженные яблоневыми, вишневыми и инжировыми деревьями. Из-за отсутствия пожарных бригад жителям Кунейтры приходилось вручную бороться с огнем. В итоге посаженным более 20 лет назад садам был нанесен непоправимый ущерб.

    Стоит отметить, что постоянные атаки террористических группировок в первую очередь были связаны с желанием оказать давление на местных жителей, которые поддерживали сирийскую правительственную армию. Тем не менее, настроение простого сирийского народа не изменилось.

    Напомним, что в данный момент вся провинция Эль-Кунейтра находится под контролем Сирийской арабской армии. Над правительственными зданиями административного центра уже подняты государственные флаги Сирийской Арабской Республики.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Мохамад Жарбуа
    © 2018 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.