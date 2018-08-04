Сирия: САА разворачивает войска в освобожденных районах Эль-Кунейтры

Дамаск, 4 августа. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) разворачиваются в районе холмов Телль Хамрия и Телль Крума на юге провинции Эль-Кунейтра, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в республике.

В распоряжении ФАН оказалось видео с места событий:

В течение трех лет этот регион находился под контролем запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1. И только совсем недавно сирийской правительственной армии удалось изгнать боевиков с оккупированных территорий.

В то время, когда регион находился под контролем «Ан-Нусры» местные жители страдали от постоянных нападений боевиков, которые грабили и убивали их близких. Кроме того, террористы активно поджигали сельскохозяйственные участки, засаженные яблоневыми, вишневыми и инжировыми деревьями. Из-за отсутствия пожарных бригад жителям Кунейтры приходилось вручную бороться с огнем. В итоге посаженным более 20 лет назад садам был нанесен непоправимый ущерб.

Стоит отметить, что постоянные атаки террористических группировок в первую очередь были связаны с желанием оказать давление на местных жителей, которые поддерживали сирийскую правительственную армию. Тем не менее, настроение простого сирийского народа не изменилось.

Напомним, что в данный момент вся провинция Эль-Кунейтра находится под контролем Сирийской арабской армии. Над правительственными зданиями административного центра уже подняты государственные флаги Сирийской Арабской Республики.

1 Организация запрещена на территории РФ.