Президент Сербии созывает Совет безопасности из-за учений НАТО в Косово

Белград, 3 августа. Президент Сербии Александр Вучич объявил на субботу проведение срочного заседания Совета безопасности из-за военных учений НАТО в Косово.

«Заседание созвано в связи с ситуацией в Косове и Метохии», — сообщает «Радио и телевидение Сербии».

Ранее сообщалось, что Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) начала учения на территории частично признанного государства. Миссия заявила, что цель мероприятия — гарантировать жителям республики мир, безопасность и свободу передвижения.

Напомним, силы Североатлантического альянса были дислоцированы в автономный край в 1999 году. Это решение было принято после вывода сербских войск и силовиков из Косова и Метохии. В миссии под эгидой НАТО в Косово и Метохии сейчас участвуют 28 государств. При этом не все представители являются странами НАТО. Миссия включает около четырех тысяч военнослужащих.